Marbella (Málaga) presenta la liquidación del presupuesto 2024, que arroja un superávit de casi 38 millones

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha presentado este viernes la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024, que arroja un superávit de casi 38 millones de euros y un remanente de Tesorería de 17 millones.

El concejal de Hacienda, Félix Romero, que ha dado cuenta del informe en el pleno municipal, ha subrayado que los datos "hablan de una gestión impecable y responsable que garantiza la salud financiera de la corporación".

El edil, que ha remarcado que se trata de un documento técnico fiable elaborado por funcionarios habilitados y revisado por la Intervención General, ha indicado que los ingresos por fondos propios "han sido más que suficientes para cubrir todos los gastos municipales, presentando además un ahorro neto de casi 43 millones de euros y una capacidad de financiación positiva de casi ocho millones".

"Esto supone que el Ayuntamiento no ha necesitado recurrir a financiación adicional para cubrir sus gastos estructurales, cumpliendo además con el techo de gasto", ha indicado el portavoz municipal.

Asimismo, ha incidido en que el superávit de casi 38 millones de euros supone "una mejora sustancial respecto a los 23 millones registrados en 2023", al igual que se ha referido a la "espectacular reversión" del remanente de Tesorería, que ha pasado de una cifra negativa de nueve millones de euros en el ejercicio anterior a un saldo positivo de 17 millones en 2024.

"Esta liquidación es la foto de la estabilidad y de la solidez económica de la Corporación para afrontar los retos futuros", ha valorado Romero, quien ha apuntado que, como consecuencia directa de esta gestión, los fondos líquidos disponibles en las cuentas municipales se han disparado desde los 13 millones de euros de 2023 a casi 46 millones en el año siguiente.

MOCIONES

Por otro lado, en la sesión plenaria se ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno central a la construcción un paso peatonal elevado sobre la autovía A-7 en Puerto Banús, a la altura del Arroyo Benabolá.

El concejal ha señalado que la iniciativa "busca poner fin a la peligrosa situación que sufren a diario peatones y conductores en uno de los principales focos turísticos de la ciudad, una zona con un historial de atropellos mortales debido a la alta densidad de tráfico".

Romero ha defendido que esta infraestructura "es una solución fácil, barata y urgente" que supondría "una mejora sustancial en la intermodalidad y conectaría de forma segura áreas residenciales y de ocio con las paradas de autobuses de la zona".

Asimismo, han dado el visto bueno a sendas propuestas para dar el nombre de María Bravo, fundadora de la Global Gift Foundation, a la rotonda ubicada en la confluencia de las avenidas Buchinger y Alpujarra y del camino de Camoján, en el Distrito Oeste; así como de Antonio de Fortuny y Maynés, abogado afincado en la ciudad, a la glorieta situada entre la calle Escuelas del Ángel y Las Torres, en Nueva Andalucía.

En el apartado de propuestas de los grupos municipales, han salido adelante las mociones para instar a que se garantice la instalación de aseos adecuados para el personal de la empresa concesionaria del transporte urbano y sobre la creación de refugios climáticos en Marbella y San Pedro Alcántara.

Igualmente, se han respaldado las iniciativas sobre la petición de una ambulancia de soporte vital básico avanzado durante la época estival y las relativas a las medidas para combatir la venta ambulante ilegal, a una limpieza integral de la ciudad y a la puesta en valor de la presa de Llano de la Leche.

Precisamente, Vox ha valorado que se haya conseguido que "el Ayuntamiento se comprometa a erradicar la presencia de manteros en el municipio". La formación llevaba como moción solicitar combatir "decididamente la venta ambulante ilegal por parte de los manteros, un problema que se traduce en la venta de productos falsificados que suponen un grave perjuicio para los comerciantes y por supuesto, inseguridad en los paseos marítimos y zonas comerciales de Marbella".

El portavoz de Vox en Marbella, Eugenio Moltó, ha recordado que la mayoría de los manteros "son inmigrantes ilegales que han llegado a España por las políticas de fronteras abiertas del Gobierno de Sánchez".

"No podemos normalizar lo que no es normal", ha expresado Moltó y ha añadido que "no es normal que los espacios públicos sean ocupados por estos manteros en clara competencia desleal a nuestros comerciantes que pagan sus impuestos".

Con la moción aprobada, Vox ha valorado que "el Ayuntamiento de Marbella se comprometa a aumentar de manera urgente la presencia de la Policía Local en los paseos marítimos, zonas turísticas y comerciales del municipio; que se establezcan dispositivos especiales de vigilancia y actuación para desmantelar redes organizadas que promueven la venta ilegal mediante manteros; que se proceda a la incautación y destrucción inmediata de toda mercancía falsificada e ilegal intervenida en los operativos policiales; y que se trabaje en la expulsión de los inmigrantes ilegales que cometan actividades delictivas como la venta ilegal en la vía pública".

APOYO A LOS COMERCIANTES

Por otro lado, también ha salido adelante otra propuesta de Vox en relación con que el Ayuntamiento de Marbella se comprometa a apoyar a los comerciantes locales mediante bonificaciones fiscales y campañas de promoción del comercio legal, como medida compensatoria "frente a la competencia desleal de los manteros", así como la puesta en marcha de campañas informativas dirigidas a los ciudadanos para concienciar sobre los perjuicios económicos, sociales y legales de la actividad ilegal ejercida por los manteros.

Por último, Vox ha informado de que ha aceptado la enmienda del PP para reconocer la labor de la Policía Local en la lucha contra la venta ambulante ilegal.

PSOE

Por otro lado, el PSOE municipal ha valorado que se haya arrancado el compromiso al Ayuntamiento para habilitar espacios higiénicos para los trabajadores de Avanza.

Asimismo, el PSOE en el Ayuntamiento marbellí ha reclamado también a la Junta de Andalucía "una compensación justa por las numerosas inversiones que el Consistorio está asumiendo con fondos propios y que son responsabilidad del gobierno autonómico". El equipo de gobierno del PP ha votado en contra.

La portavoz municipal del PSOE, Isabel Pérez, también ha criticado la situación en torno a los accesos a La Torrecilla, futura sede del Palacio de Justicia, cuyo trazado depende de la carretera autonómica de Ojén.

La portavoz también ha recordado que el municipio "arrastra una deuda de 40 millones de euros con la administración autonómica, correspondiente al anticipo reintegrable de 2007, que se prolongará hasta 2047 tras la última renegociación".

"Es inadmisible que Marbella esté cubriendo funciones que no le corresponden, mientras el Gobierno andaluz no ha impulsado ni una sola inversión significativa en nuestra ciudad desde que Juanma Moreno Bonilla llegó a la presidencia", ha concluido Pérez.