Marbella (Málaga) prevé invertir más de 29 millones en 2026 en instalaciones y nuevos equipamientos deportivos

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) hace balance de sus inversiones en equipamientos deportivos. - PEDRO JOSÉ CASTEDO VALERO/AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha destinado un total de 13,5 millones de euros durante este año 2025 a "modernizar las instalaciones deportivas municipales, crear nuevos equipamientos y garantizar una oferta equilibrada en todos los distritos", y dicha cifra se incrementará hasta alcanzar los 29,2 millones en este próximo 2026, en lo que supondrá "una inversión histórica sin precedentes".

Así lo ha puesto de relieve este domingo el Ayuntamiento marbellí en una nota en la que hace balance del ejercicio que finaliza, que recoge cerca de 40 actuaciones, entre las que destacan cinco grandes intervenciones, como son la renovación de la piscina Salduba, la sustitución del césped del campo de fútbol 11 del complejo Serrano Lima, la nueva piscina de Las Chapas, además de la construcción del Pabellón Sergio Scariolo y la mejora del campo Juan José Almagro, donde se ha colocado césped, riego y elementos deportivos.

A esta actuación también se suma la renovación del césped de los campos de fútbol 5 del Complejo Antonio Naranjo de San Pedro Alcántara, según ha precisado el Ayuntamiento, cuyo concejal de Obras, Diego López, ha valorado que "estas obras han permitido una mejora sustancial de la red deportiva existente".

A ello se añaden intervenciones específicas de conservación y mantenimiento, con más de 6,2 millones de euros destinados a actuaciones directas, a los que se añaden los siete millones invertidos en el nuevo pabellón, lo que eleva el "esfuerzo total" en 2025 a más de 13 millones.

De este modo, durante este año que culmina, el Ayuntamiento de Marbella acometió más de 30 actuaciones de mejora en instalaciones deportivas, con una cuantía destinada cercana a los 900.000 euros.

Entre ellas, desde el Consistorio resaltan las realizadas en el Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima (287.000 euros), Paco Cantos (230.000 euros), el campo Luis Teruel de Arroyo Primero (113.000 euros), la pista deportiva de El Ángel (111.000 euros), el complejo Vigil de Quiñones (114.000 euros), así como en el Pabellón Carlos Cabezas y el Centro Deportivo Rafael Vera. "Estas acciones reflejan la firme apuesta municipal por una red moderna, equilibrada y de calidad", ha indicado el edil.

Entre las "grandes infraestructuras estratégicas" puestas en marcha, destaca el nuevo estadio municipal sobre la parcela del antiguo Antonio Lorenzo Cuevas.

"Tras la demolición realizada en verano, se iniciará la construcción de un recinto con capacidad para 10.000 espectadores, hotel deportivo, zonas comerciales y aparcamiento subterráneo, gracias a la colaboración público-privada", ha manifestado López.

PROYECTOS PARA 2026

Por su parte, el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha adelantado que, para 2026, "uno de los proyectos más relevantes será la primera fase del futuro Estadio de Atletismo de Guadaiza, en Nueva Andalucía, con una inversión de 11,2 millones de euros".

"Contará con una pista homologada de ocho calles, campo de fútbol, gradas cubiertas, vestuarios, salas de calentamiento y espacios para clubes y la segunda fase incluirá piscina y zonas verdes, dando respuesta a una demanda histórica y atrayendo competiciones oficiales", ha precisado.

"También está en marcha la nueva cubierta de la piscina municipal de Las Chapas, con una inversión de 500.000 euros, y finalizará próximamente la reforma integral del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica, con 1,3 millones de euros destinados a duplicar su capacidad, mejorar su eficiencia energética, accesibilidad y condiciones técnicas", ha remarcado el responsable del área.

El edil ha subrayado que "esta actuación reforzará el papel de la instalación como sede habitual de concentraciones, entrenamientos de alto nivel y competiciones de primer orden, consolidando la vinculación de Marbella con esta disciplina de élite".

Asimismo, ha recalcado que se están proyectando nuevas dotaciones, como las zonas deportivas sobre el futuro aparcamiento del Albergue África (9,3 millones), un espacio sociodeportivo en El Ángel (1 millón), una cubierta en el campo de fútbol de Santa María (150.000 euros) y un nuevo polideportivo en la zona del Leonardo Terol (1,8 millones).

En Arroyo de la Represa se encuentra en licitación la transformación de la pista de 'skate' en un moderno circuito de 'pump track', con un presupuesto superior a 440.000 euros, para el uso de bicicletas BMX, 'rollers', 'scooters' y 'skateboards', en un espacio seguro y atractivo para la juventud.

"Con todas estas actuaciones ejecutadas, en curso y planificadas, Marbella reafirma su vocación como ciudad del deporte, capaz de atender tanto a las disciplinas base como a las de alta competición, y de integrar la actividad física como eje central de un modelo urbano saludable y cohesionador", han coincidido ambos concejales.