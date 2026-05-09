Marbella (Málaga) reconoce a 17 vecinos por su contribución al desarrollo social, cultural y empresarial del municipio

Acto de entrega de los títulos de Ciudadanos Honorarios, con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha hecho entrega este sábado de los títulos de Ciudadanos Honorarios a 17 vecinos del municipio en un acto institucional marcado por el reconocimiento y la puesta en valor de quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo humano, social, cultural, deportivo y empresarial de Marbella y San Pedro Alcántara.

Según ha detallado la Administración local en una nota, la cita ha reunido a representantes institucionales, cuerpos y fuerzas de seguridad, familiares y amigos de los homenajeados y ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes en Huelva en acto de servicio, mientras realizaban una operación contra el narcotráfico.

La alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, ha destacado durante su intervención que "una ciudad se construye sobre todo con personas, valores, esfuerzo y generosidad". "Este sábado es uno de esos días que se quedan en el recuerdo para siempre, porque ponemos nombre, cara e historia al alma de esta ciudad", ha afirmado Muñoz.

La primera edil ha asegurado que "Marbella se mira en vuestro espejo y reconoce su diversidad, convivencia, capacidad de atraer talento y, sobre todo, su enorme corazón", al tiempo que les ha animado a seguir construyendo una localidad "cada vez más abierta, solidaria, internacional y humana".

Los reconocimientos han recaído en María Carmen Lorca, Indalecio Rueda, Rafael Vera, Pablo García, Eladio Rueda, Meinrad Busslinger, Marco Cáceres, José Julián Lara, José Luis Guerra, Miguel Arrocha, María Victoria Mescua, Luis Rojo, Francisco de Asís López, Pasionaria León (a título póstumo), Hanna Meziane, Antonio Salguero y Nicolás Gaffie, quienes han tenido palabras de agradecimiento hacia la Corporación municipal por la distinción a sus trayectorias personales y profesionales.