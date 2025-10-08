María Pagés comparte cartel en Danza Málaga con Nacho Duato, Eva Yerbabuena y Olga Pericet

María Pagés firmando debajo de la huella de su mano, que ha estampado en la tercera planta del Teatro Cervantes - PROCULTURA

María Pagés comparte cartel con las compañías de danza de Nacho Duato, Eva Yerbabuena y Olga Pericet en Danza Málaga (DZM), el ciclo que concentra en octubre las artes del movimiento en los dos teatros municipales.

La edición 2025 consta de trece propuestas que incluyen el Alter ego de Alfonso Losa y Paula Comitre y tres estrenos de raíz malagueña confeccionados por Moisés Navarro 'el Charro', Nieves Rosales para SilencioDanza y la Compañía de Danza Fernando Hurtado.

Además, hay espacio para la danza concebida para el disfrute de los más pequeños, para la siempre bien recibida escuela de ballet clásico eslavo, de la que se verán tres míticas coreografías, La bella durmiente', 'El lago de los cisnes' y 'El cascanueces, y para recibir la propuesta de la Compañí'a X.

El grueso de Danza Málaga se desarrollará en el Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray desde el lunes 13 de octubre con la actuación de la compañía de Alfonso Losa hasta final de mes. El ciclo concluirá, ya en periodo navideño, con el Ballet Clásico Internacional el 29 diciembre y el Ballet de Kiev el 6 de enero de 2026.

ENTRADAS

Las entradas están ya a la venta, y el público interesado podrá beneficiarse de los Nuevos abonos abiertos para las funciones del Teatro Cervantes --descuentos del 10% si se compran tiques de tres espectáculos, del 20% si se adquieren de 5 y del 30% para ocho--.

Pagés ha acudido a Málaga para presentar su solo autobiográfico 'Amor de Dios', una poderosa coreografía que muestra a la artista en toda su verdad y que subirá a las tablas del Teatro Cervantes el martes 21 de octubre.

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, y el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, han acompañado a la coreógrafa y bailaora sevillana, que estará precedida en el ciclo DZM por Eva Yerbabuena (domingo 19) y a la que sucederá Olga Pericet (miércoles 22), con lo que el público malagueño podrá ver de manera consecutiva a tres de las más reputadas artistas del universo flamenco. Además de asistir a la presentación del programa de DZM, Pagés ha impreso su mano en el Museo de Huellas de la tercera planta del teatro.

Alfonso Losa y Paula Comitre inauguran el ciclo Danza Málaga con una obra que ganó cuatro premios en la 28 Edición del Festival de Jerez, entre ellos el de la Crítica y el del Público. 'Alter ego' abre el lunes 13 de octubre una primera semana que continuará con Nacho Duato, Moisés Navarro y Fernando Hurtado y que ofrecerá el domingo 19 el infantil El patito feo y Yerbagüena (oscuro brillante), de Eva Yerbabuena.

La joven Compañía Nacho Duato recupera cuatro creaciones de este coreógrafo y bailarín imprescindible en el panorama mundial del género (Premio Nacional de Danza y director artístico de la Compañía Nacional de Danza, del Ballet Mikhailovsky de San Petesburgo y del Staatsballett de Berlín entre otros méritos).

En Gnawa, Duato profundiza en sus raíces y en su conexión con el Mediterráneo, Liberté es un conmovedor llamamiento a la conciencia colectiva sobre los derechos humanos, Na floresta está concebida como tríptico musical que recrea la belleza de las selvas amazónicas y Cantus, creada para su compañía, habla de los horrores de un conflicto bélico a través de los ojos de los jóvenes atrapados en él. La cita, el miércoles 15 en el Cervantes.

El primer estreno llega el jueves 16 al Teatro Echegaray. El bailaor y coreógrafo malagueño Moisés Navarro, hijo de Francisca Vergara Lechón 'Paquita' y de Francisco Navarro Cortés 'el Charro', enseña por primera vez su 'Bendita Lo/Cura', un viaje dentro de su propia mente en el que a través del movimiento y la música cuenta sus más íntimos miedos, inseguridades y fobias.

El viernes 17 y el sábado 18 le seguirán en estas mismas tablas Tómbola, creación de Ada Continente, Saray Garzia y Nadia Yagoubi para la Compañía X, una 'troupe' radicada en el País Vasco que nació en 2018 a medio camino entre España y Latinoamérica, y el estreno absoluto de El hilo del olvido, una coreografía de Fernando Hurtado sobre una mujer de unos 50 años a la que le acaban de diagnosticar Alzheimer prematuro. Inma Montalvo y Ana Moreno acompañarán al bailarín y coreógrafo nerjeño en su nueva creación.

La mañana del domingo 19 los más pequeños (desde tres años) podrán disfrutar en el Echegaray del homenaje de la compañía NS Dance Theatre a Hans Christian Andersen en el 150 aniversario de su muerte con su versión de 'El patito feo', y por la tarde aterriza Eva Yerbabuena en el teatro de Gerónimo Cuervo.

Tras Yerbabuena pisarán el linóleo del Teatro Cervantes María Pagés con su 'Amor de Dios' (martes 21) y Olga Pericet con 'La Materia' (miércoles 22), segundo peldaño de la trilogía inspirada en las guitarras del mítico luthier Antonio de Torres que la cordobesa inició con La Leona (presentado en Danza Málaga 2023) y que culminará con La Invencible.

La misma tarde que Pericet y Abreu bailarán en el Cervantes, Nieves Rosales lo hará en el Echegaray. La compañía de la malagueña, SilencioDanza, estrenará allí 'Hambre. Anatomía de una revolución', una obra que rememora las huelgas de mujeres que en el invierno de 1918 estallaron por toda España en el marco de las protestas contra la I Guerra Mundial y el hambre, y que en Málaga convocaron a "madres, hermanas y compañeras" el 13 de enero en la calle Beatas.

La danza clásica de la escuela eslava, siempre presente en las programaciones de DZM, contará con la comparecencia del Ballet de Kiev por partida doble y del Ballet Clásico Internacional. En los tres casos se verán de nuevo en el coliseo malagueño tres celebérrimos ballets de Tchaikovsky con coreografías de Marius Petipa.

La compañía ucraniana representará la La bella durmiente el 29 de octubre y cerrará el ciclo con El cascanueces el martes 6 de enero de 2026, como colofón también de la programación especial navideña. Entre medias, y como parte asimismo del cartel de Navidad en el Cervantes, el Ballet Clásico Internacional repondrá en Málaga su versión de El lago de los cisnes (lunes 29 diciembre).