Marilyn Monroe, Harry Dean Stanton y Rafael Azcona, en La Edad de Oro del Cine Albéniz del 4 al 11 de septiembre

Cartel de la Edad de Oro - PROCULTURA

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cine Albéniz de Málaga acoge un año más La Edad de Oro, la muestra de cine clásico organizada por el Ayuntamiento a través de Málaga Procultura, con la colaboración de Fundación "la Caixa", Classic Films y Europa Cinemas, que proyectará del 4 al 11 de septiembre seis ciclos temáticos y dos aniversarios, con 18 largometrajes en 35 mm, DCP y VOSE.

Además, incluirá un taller de iniciación al lenguaje cinematográfico para mayores de 55 años, la presentación de un libro y un encuentro cuyos protagonistas se anunciarán en próximas fechas, han indicado en un comunicado.

El objetivo de este ciclo es poner en valor el cine clásico en formato original continuando con la labor que lleva a cabo el resto del año con gran respaldo del público la Filmoteca del Cine Albéniz, que acogerá todas las proyecciones. Este año La Edad de Oro recuerda los centenarios de Marilyn Monroe, Harry Dean Stanton, Rafael Azcona, Roger Corman, Paco Rabal y Mel Brooks y la película El maquinista de la general, de Buster Keaton; así como los 50 años de Taxi Driver, de Martin Scorsese, título clave del cine moderno.

Así, el ciclo dedicado al centenario de la actriz estadounidense Marilyn Monroe incluirá las proyecciones de 'La jungla de asfalto' (John Huston, 1950), 'Con faldas y a lo loco' (Billy Wilder, 1959), 'Eva al desnudo' (Joseph L. Mankiewicz, 1950) y 'Vidas rebeldes' (John Huston, 1961).

Por su parte, el de Harry Dean Stanton recordará tres películas del actor: 'París, Texas' (Win Wenders, 1984), 'Pat Garret y Billy el Niño' (Sam Peckinpah, 1973) y 'Sangre sabia' (John Huston, 1979).

De igual modo, se abordará el universo del guionista Rafael Azcona con 'Belle époque' (Fernando Trueba, 1992), 'El pisito' (Marco Ferreri, Isidoro M. Ferry, 1958), 'El verdugo' (Luis García Berlanga, 1963) y 'La lengua de las mariposas' (José Luis Cuerda, 1999). Además, se presentará un libro con material inédito de Azcona recopilado por Pepitas de oro y editado con la colaboración del Festival de Málaga.

El productor, actor y director estadounidense Roger Corman estará presente con los títulos 'La caída de la casa Usher' (1960), 'El péndulo de la muerte' (1961) y 'El cuervo' (1963).

Asimismo, Paco Rabal será recordado con 'Viridiana', película dirigida por Luis Buñuel en 1961; mientras que Mel Brooks estará con 'El jovencito Frankenstein' (1974). También se rendirá homenaje al centenario de 'El maquinista de La General' (Buster Keaton, Clyde Bruckman, 1926) y los 50 años de 'Taxi Driver' (Martin Scorsese, 1976).

ACTIVIDADES PARALELAS

En cuanto a las actividades paralelas, se celebrará un nuevo Taller de Iniciación al Lenguaje Cinematográfico para mayores de 55 años que tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre, en horario de mañana, en colaboración con la Fundación "la Caixa".

En él se analizará la película de Billy Wilder 'Con faldas y a lo loco' (1959), que forma parte del ciclo dedicado a Marylin Monroe. La inscripción, hasta el 3 de septiembre, estará abierta a los socios del club Soy Procultura y ha de hacerse mediante un correo electrónico a promocion@malagaprocultura.com en el que los interesados deberán indicar su nombre completo, edad, número de socio, teléfono de contacto y el día de preferencia para realizarlo. Las solicitudes se atenderán por orden de llegada.

Las entradas de La Edad de Oro están a la venta desde este lunes a las 18,00 horas en las taquillas del Cine Albéniz y el Teatro Cervantes y en la web de Unientradas a un precio unitario de seis euros --cinco euros para los socios de Soy Procultura--.