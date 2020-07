Marín dice no tener "ningún complejo" para aumentar o reducir consejerías y que a los andaluces "no les va a costar más"

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha confiado en que antes de septiembre se haya realizado el "reajuste" en el Ejecutivo andaluz para adaptarlo a las circunstancias del COVID-19 y ha dicho no tener "ningún complejo si hay que aumentar una consejería o reducir", apuntando que "lo que está claro es que a los andaluces no les va a costar más cualquier cambio que en el Gobierno se lleve a cabo".

"Algunos hablan de crisis cuando realmente es una remodelación, una adaptación, entiendo todos los comentarios y lo que esto suscita, pero es que esto debería ser algo normal", ha señalado Marín en declaraciones a los periodistas, después de mantener una reunión de trabajo con diversos cargos del partido en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Jaén.

Según Marín, "nosotros no estamos hablando de ampliar cargos públicos, estamos hablando de reestructurar la administración, si es necesario una, dos, cinco o 14 personas más pues se hará y si sobran cuatro, cinco o 14 pues también se tendrán que ir. Esta es la nueva forma de gobernar Andalucía"; apuntando que "algunos han utilizado la administración como una empresa de colocación, me refiero especialmente al PSOE durante muchos años".

"No tengo ningún complejo si hay que aumentar una consejería o si hay que reducir, porque el Gobierno de Pedro Sánchez tiene 21 ministerios, nosotros tenemos once consejerías y hemos reducido más de 17 millones de euros de gastos en cargos públicos en la Junta en un solo año, si ahora hay que contratar a alguien más o hay prescindir del servicio de alguien entrará dentro de la normalidad una vez tengamos diseñados los cambios que hay que llevar a cabo", ha manifestado.

Para el vicepresidente de la Junta, si hay quien no entiende esto "pues me da igual, voy a intentar hacer un trabajo para que los ciudadanos reciban el mejor servicio posible e insisto que no tengo ningún complejo a la hora de tomar ninguna decisión en un sentido o en otro". "Lo que está claro es que a los andaluces no les va a costar más cualquier cambio que en el Gobierno andaluz se lleve a cabo", ha apostillado.

Aunque ha apuntado que no hay fecha fijada para dichos cambios, ha considerado que "tendría que ser antes de que empiecen realmente los problemas y los problemas ya los tenemos, pero muchos de ellos van a empezar en septiembre u octubre, así que yo confío en que los reajustes los podamos hacer antes de esa fecha".

Además, Marín ha precisado que "nosotros no estamos hablando de cambiar consejeros, estamos hablando de reajustar una administración tan mastodóntica como la Junta de Andalucía y adaptarla también a un nueva realidad". "Un empresario tiene que adaptar el aforo de sus local a una nueva realidad pero una administración no tiene que adaptarse, no es razonable", ha indicado.

"Cuando se habla de la nueva realidad también las administraciones tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa nueva realidad", ha dicho, añadiendo que "hoy hay unos problemas muy concretos derivados de esta crisis sanitaria por el COVID que tienen que ver con una crisis económica y social donde es necesario volcar muchos recursos y llevar a cabo algunas modificaciones en las estructuras del Gobierno para ser más ágiles y más rápidos para dar respuestas a todos estos problemas que se vienen encima".

Ha puesto como ejemplo que "dentro de pocos meses, ojalá no se produjera, vamos a tener muchos ERTE que se convertirán en ERE y en concursos de acreedores, y la administración de Justicia va a tener un incremento importante de trabajo, igual que lo va a tener la de Empleo, pues habrá que hacer esos reajustes para poder responder". "Vamos a esperar a que tengamos saturados los órganos judiciales o el Servicio Andaluz de Empleo", se ha cuestionado, abogando por "hacerlo antes".

"Y esa es la labor de este Gobierno, anticiparse como hemos hecho durante la crisis sanitaria, también a una crisis social y económica que se nos viene encima y dentro de esos reajustes se modificarán las cuestiones que se tengan que modificar", ha asegurado, insistiendo en que "no estamos hablando de cambios de consejeros porque es un gobierno con mucha estabilidad, muy sólido, que ha demostrado que en los peores tiempos que estamos atravesando ser capaz de dar respuesta de una forma rápida".

REUNIÓN

Respecto a la reunión mantenida con cargos institucionales del partido, el portavoz de Cs en Andalucía ha destacado "el compromiso serio del Grupo Parlamentario de Ciudadanos con el turismo en Andalucía".

Marín ha detallado que en el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con la creación de riqueza y de empleo, de "cómo podemos reactivar un sector que va a perder más de 15.000 millones de euros y más de 100.000 empleos en la comunidad".

Al respecto, ha abogado por la necesidad de "ayudar al músculo del sector, que son los empresarios y emprendedores" poniendo desde la administración herramientas "para ofrecer no sólo líneas de liquidez, sino también propuestas que permitan atraer un turismo de calidad en los próximos meses y contribuyan a recuperar la senda crecimiento moderado de las reservas".

Ha precisado que la situación del sector no es similar en toda Andalucía, y así mientras el turismo de interior en Jaén o Granada tienen una ocupación del 100 por cien para este mes de agosto, zonas costeras de Málaga o la Costa Tropical de Granada tienen en este momento una ocupación entre el 30 y el 50 por ciento, "con muchas incertidumbres de cara al futuro".

En este sentido ha vuelto a defender medidas "que tienen que ver con la competitividad de nuestras empresas" como la reducción del IVA para el sector, la ampliación de los ERTE o la aplicación de los bonos turísticos como los anunciados por la Diputación de Málaga o los que, según ha comentado, pondrá en marcha en breve Almería.

Marín ha anunciado también que este encuentro se enmarca en la serie de reuniones que van a llevar a cabo los distintos consejeros de Ciudadanos durante las próximas semanas con responsables institucionales de la formación naranja en ayuntamientos de toda Andalucía para "dar a conocer la labor realizada desde el Gobierno y mostrar nuestro apoyo y ayuda a los compañeros que tienen responsabilidades" en el ámbito andaluz.