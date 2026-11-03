Más de 1.100 deportistas participan en la Gran Vuelta Valle del Genal a su paso por los quince municipios de la zona

Camiseta publicitaria de la Gran Vuelta Valle del Genal. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 7 de noviembre, arranca una nueva edición de la Gran Vuelta Valle del Genal, un evento deportivo que implica a los quince municipios de esta zona de la provincia famosa por sus parajes naturales. En su decimotercera edición, la Gran Vuelta vuelve a contar con el apoyo de la Diputación y reunirá a 1.100 deportistas de todo el mundo.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a la alcaldesa de Parauta, Katrin Ortega; el alcalde de Benalauría, Cristóbal Díaz; e Ildefonso Cózar, director de la Gran Vuelta, según ha precisado la institución provincial en una nota.

Rosas ha explicado que con la salida en Parauta se consigue el hito de que todos los municipios del Valle del Genal hayan albergado en alguna ocasión la salida y meta de alguna de las modalidades. También ha destacado la trayectoria de este evento deportivo que la Diputación apoya desde su primera edición y que "no ha dejado de crecer desde que se puso en marcha", aunque la organización, según ha destacado el diputado, ha apostado por un "crecimiento sostenido". Así, se han ofertado sólo 1.100 plazas que se han sorteado entre los preinscritos.

De ellos, 450 participarán este sábado en la carrera de trail, que celebra su undécima edición y que tendrá un recorrido de 55 kilómetros con 2.700 metros de positivo que los corredores tendrán que recorrer en doce horas, con salida y meta en Benalauría.

La modalidad reina, el ultratrail, reunirá a 650 corredores, 350 en la modalidad individual y 300 en relevos. Se celebrará los días 14 y 15 de noviembre y saldrá desde Parauta para pasar por los quince municipios del Valle del Genal con un recorrido de 130 kilómetros con 6.500 metros desnivel. Los participantes individuales tendrán que completar el recorrido en 31 horas.

El recorrido y el tiempo serán los mismos para la modalidad de relevos, en la que participarán cien equipos de tres personas. Habrá equipos masculinos, femeninos y mixtos, y el itinerario de ultratrail se dividirá en cuatro tramos, cada uno de los relevistas recorrerá uno de manera individual, y los tres completarán el último en equipo para cruzar la meta juntos.