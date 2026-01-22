Más de 1.700 jóvenes de municipios pequeños de Málaga aprenderán a poner en marcha sus iniciativas emprendedoras

Más de 1.700 jóvenes de municipios pequeños de la provincia aprenderán a poner en marcha sus iniciativas emprendedoras de la mano de la Diputación de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 jóvenes de municipios pequeños de la provincia aprenderán a poner en marcha sus iniciativas de negocio en las III Jornadas de Jóvenes Emprendedores, que han arrancado este jueves en el Palacio de la Paz de Fuengirola y continuarán los días 28 de enero y 5 y 13 de febrero en Málaga capital, Antequera y Mijas.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, que ha explicado que las jornadas están dirigidas a alumnos de Formación Profesional de municipios de menos de 20.000 habitantes, con especial atención a los de menos de 5.000. El objetivo es darles a conocer el emprendimiento como salida profesional y ayudarles a poner en marcha sus propios negocios.

La segunda jornada será el 28 de enero en las oficinas de Google La Malagueta, en Málaga capital. La tercera tendrá lugar el 5 de febrero en el Centro de Tecnificacion de Atletismo de Antequera, y la cuarta y última se celebrará en el Teatro Manuel España de Mijas el 13 de febrero.