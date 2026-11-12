Más de 200 empresas inmobiliarias participan en Málaga en la inauguración de la vigésimosegunda edición de la Simed 2026

Imagen de la inauguración de la vigésimo segunda edición de la Simed 2026 en Fycma de Málaga. - SIMED 2026

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, ha inaugurado este jueves su vigésimo segunda edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, con la participación de más de 200 empresas y entidades vinculadas al sector inmobiliario y residencial.

Hasta el sábado 14 de noviembre, el salón reunirá a administraciones públicas, gestores de vivienda, promotoras, constructoras, entidades financieras y empresas tecnológicas en torno a una programación que combina actividad expositiva, encuentros profesionales y espacios de análisis sectorial, según ha informado la organización en una nota.

El acto de apertura ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la viceconsejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Natalia Silvia Márquez, y el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), Juan Manuel Rosillo.

Por la tarde, la primera jornada acoge el Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga, organizado conjuntamente con la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, que celebra esta tarde la sesión 'Entre líderes'.

El encuentro, moderado por el socio director de RV+, Albert Rivera, reúne a los máximos responsables de Culmia, Lagoom Living, LandCo, Naiz Homes, Neinor Homes y Urbania para abordar la evolución del sector residencial desde la perspectiva empresarial.

La sesión contará también con la perspectiva de Rivera sobre la evolución del mercado inmobiliario y su relación con el contexto económico y regulatorio. Además, la entidad ha indicado que la cita permite compartir el análisis de las compañías sobre el desarrollo de nuevos proyectos, la situación del mercado y los factores que intervienen en la actividad promotora, "en un espacio de intercambio entre representantes de algunas de las principales empresas del sector".

La primera jornada también ha incluido actividad en el Foro Innova con debates especializados en torno a la construcción 4.0 y la integración de procesos que están generando impacto directo en obra; el talento en la industria; la descarbonización del sector con foco en la viabilidad económica, el marco regulatorio y la capacidad de ejecución, o la aplicación práctica de la inteligencia artificial. También ha tenido lugar la presentación del proyecto Taxoimpass 'Impulso andaluz a suelos sostenibles'.

Asimismo, la internacionalización también ha tenido presencia en la jornada inaugural con una sesión dedicada a las oportunidades residenciales en Miami, Punta Cana y Paraguay, destinos estratégicos para quienes buscan diversificar, identificar nuevas tendencias y acceder a mercados con proyección internacional.

Precisamente, Simed incorpora un área específica para proyectos de otros países, entre ellos Colombia, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal y República Dominicana. En esta línea, Andalucía Trade, agencia adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, ha organizado un "Encuentro Inmobiliario Internacional" en el marco de Simed entre diez empresas andaluzas y agentes de diez países --Alemania, Países Bajos, Canadá, Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Italia, México, Polonia y Estados Unidos--.

La agencia cuenta también en el certamen con un espacio de trabajo donde presenta su cartera de servicios 360º, diseñada para fomentar la innovación, la sostenibilidad y la cooperación entre firmas del sector. La tarde del jueves acogerá la Jornada Abogacía Málaga, un espacio formativo concebido para ofrecer respuestas prácticas a las principales inquietudes de compradores, propietarios, administradores de fincas, agentes inmobiliarios e inversores. Continuará el sábado 14 por la mañana.

La colaboración público-privada protagoniza la agenda del viernes Mañana se celebrará el IV Encuentro Internacional de Vivienda Protegida, Social, Asequible y Colaboración Público-Privada, que cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo-AVS y la Federación Europea de la Vivienda Pública, Cooperativa y Social Housing Europe.

Sus sesiones abordarán la gestión del suelo, la financiación, la promoción de vivienda pública, la construcción industrializada y la rehabilitación, con la participación de gestores públicos de vivienda de distintos ámbitos territoriales, incluyendo proyectos europeos.

Por su parte, el Foro Living en Evolución, coorganizado con Observatorio Inmobiliario, analizará el viernes por la mañana la evolución de las necesidades residenciales y de las formas de habitar con la participación de compañías como Alatus Residential Services, Dils Lucas Fox, GILMAR, Idealista, Loiola Promotora, Morph Estudio, Savills y Urbanitae.

En el Foro Innova se analizará también la aplicación de la inteligencia artificial a tres ámbitos del sector residencial: las licencias, la viabilidad de los proyectos y el riesgo de inversión. El panel abordará estas cuestiones a partir de proyectos reales y herramientas ya en uso. Además, los finalistas de la V Open Call for Startups, que son Lynce, Normatia, Nestra, Sponge Building Project y Solidmaint, presentarán sus propuestas ante un jurado especializado.

La programación del viernes se completará con actividades profesionales complementarias como el VI Congreso Idealista y la JOIN Jornada Inmobiliaria, organizada por Atalaya Inmobiliaria, BPI Asociación de Buenas Prácticas Inmobiliarias, LPA The Leading Property Agents of Spain y GIPE Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos.

SIMED 2026

La zona expositiva de Simed 2026 ocupa 11.500 metros cuadrados, con 165 empresas distribuidas en los diferentes stands. La oferta residencial expuesta recoge más de 4.300 viviendas en venta y suelo con capacidad para otras 5.100 en 43 municipios españoles, junto a servicios de asesoramiento jurídico, financiero y técnico.

El público general dispone de una programación específica concentrada principalmente entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, cuando el programa de contenidos Simed Contigo ofrece una jornada de asesoramiento con consejos y herramientas para una mejor toma de decisiones en el proceso de compra y venta.

Como novedad, este año se habilita una Zona de Rehabilitación dedicada a la eficiencia energética, la regeneración urbana y la renovación de edificios en el marco de Simed Innova, que engloba contenidos y zona expositiva. Simed tendrá lugar el jueves 12 y el viernes 13 de 9.30 a 19.00 horas y el sábado 14 de 10.00 a 15.00 horas. El salón está organizado por Fycma.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, ambos del Ayuntamiento de Málaga, y la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía son partners institucionales.

Son partners en 2026 AQ Acentor, Finca Mossara (una idea Culmia), Gilmar Real Estate, Lagoom Living, Naiz Homes, Neinor Homes, Prime Invest y Urbania. Idealista es portal inmobiliario oficial. Colaboran Alatus Residential Services, Insur, LandCo, One Eden, Sacyr, Savills, TQ Eurocredit, Urbanitae, Agrojardín y Fairnest.

En el ámbito sectorial nacional e internacional colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga), FADECO Promotores, AVS Gestores Públicos, Housing Europe y FIABCI (International Real Estate Federation).