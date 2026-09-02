Más de 350 ciclistas participan este domingo en el quinto Gran Premio El Sexmo Más Mujer en Cártama (Málaga)

Presentación de la quinta edición del Gran Premio El Sexmo Más Mujer - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha anunciado que este domingo, 6 de septiembre, volverá a celebrarse el Gran Premio 'El Sexmo Más Mujer' en el Valle del Guadalhorce, donde participarán mas de 350 ciclistas de toda Andalucía, incluyendo a cerca de un centenar de mujeres, lo que supone un récord histórico en Andalucía.

Así lo ha dado a conocer mediante un comunicado el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde de Cártama (Málaga), Jorge Gallardo, y representantes del Club Ciclista Al-Andalus, organizador de la carrera y club más numeroso y con mayor número de licencias de toda Andalucía.

Este año el itinerario del V Gran Premio El Sexmo Más Mujer discurre por 32 kilómetros de senderos, arroyos y pistas del municipio de Cártama, con 700 metros de desnivel positivo y una subida a la Ermita de las Tres Cruces.

Con carácter previo a la carrera, el sábado se celebrará el 'Clinic Más Mujer', una jornada de tecnificación pensada para fomentar la participación femenina en el ciclismo a través de una propuesta que combina práctica deportiva, formación especializada y debate institucional.

Participarán más de medio centenar de deportistas de las ocho provincias andaluzas en dos grupos diferenciados, ciclismo de carretera y BTT, que estarán dirigidos por reconocidas deportistas del panorama andaluz.

De este modo, en carretera, la dirección técnica correrá a cargo de las corredoras nacionales Nieves Infante y Gloria Galdeano, mientras que en BTT estará liderada por María Díaz Pernía y Paqui Jiménez, campeonas de España de BTT, y Myriam Benítez, campeona del mundo de XCO.

La programación arrancará por la mañana en la Ciudad Deportiva de Cártama con salidas en bicicleta centradas en la mejora de la técnica y las habilidades sobre la bicicleta.

Tras un almuerzo en grupo, la actividad continuará en la Tenencia de Alcaldía de Estación de Cártama con talleres formativos sobre nutrición y psicología, mecánica de bicicleta y entrenamiento aplicado.

Para finalizar, a las 18,00 horas se celebrará una mesa redonda bajo el título 'Mujeres en el ciclismo: experiencias y reflexiones', en la que participará la diputada de Igualdad, María Dolores Vergara, junto a otros representantes institucionales y destacadas ciclistas.