Más de 4.000 aficionados a juegos de mesa se citarán desde el sábado en un encuentro internacional en Estepona (Málaga)

Cartel del Encuentro Internacional de Juegos de Mesa en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado este martes 3 que el Palacio de Exposiciones y Congresos se convertirá este fin de semana --7 y 8 de noviembre-- en el "epicentro del ocio y la creatividad" con la celebración del Encuentro Internacional de Juegos de Mesa, un evento que reunirá a más de 4.000 aficionados de toda Europa.

Según ha precisado el Consistorio esteponero en una nota, durante estos dos días, los asistentes podrán disfrutar de los juegos de mesa más novedosos y esperados tras su paso por la feria internacional de Essen Spiel (Alemania). Asimismo, se darán cita decenas de editoriales y autores, habrá torneos, concursos, demostraciones, y se podrá disfrutar de un ambiente familiar y participativo.

También se entregarán los Premios a Mejores Juegos de Mesa de autoría española en las categorías de Mejor Autor, Mejor Juego de Experto y Mejor Juego Familiar. Además, habrá un torneo andaluz de puzles y una zona de juegos gigantes "única en España, que ofrecerá el mayor catálogo de juegos de nuestro país".

Se contará también con una ludoteca con cientos de juegos disponibles que permitirá a las familias disfrutar de partidas guiadas, mientras más de 30 editoriales presentarán sus últimas novedades, incluyendo un "espacio destacado para las pequeñas editoriales emergentes". Durante el encuentro, autores e ilustradores nacionales e internacionales ofrecerán sesiones de firmas y demostraciones en vivo.

Y por último y lo más relevante, tal y como ha valorado la Administración local, está el Concurso de Prototipos, en el que los jóvenes emprendedores podrán presentar sus creaciones y a través del cual cada año surge al menos un juego que acaba siendo editado. El horario de este evento será de 10,00 a 21,00 horas el sábado y de 10,00 a 18,00 horas el domingo, con entrada gratuita.

En suma, este encuentro se ha consolidado como una de las citas lúdicas "más importantes del calendario nacional, atrayendo tanto a público local como a visitantes de distintos puntos de España y Europa". Además, ofrece un programa de actividades con una variada oferta para todos los públicos.