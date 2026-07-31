Más de 5.000 personas mayores de los once distritos disfrutarán de la Feria en la caseta 'El Rengue'

El concejal delegado Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos; y la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, informan sobre el programa de Derechos Sociales durante la Feria de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Derechos Sociales y Fiestas, invita un año más a las personas mayores de los once distritos de la ciudad a disfrutar en la caseta municipal de 'El Rengue' de una noche de Feria, que se celebra del 15 al 22 de agosto.

El concejal delegado Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos; y la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha informado este viernes sobre la programación de este espacio municipal durante la Feria de Málaga 2026, así como la campaña del Ayuntamiento de Málaga para prevenir y concienciar sobre la violencia machista, el punto móvil de préstamo gratuito de material ortoprotésico para las personas con movilidad reducida y el despliegue de desfibriladores tanto en la Feria del Centro como en el recinto ferial Cortijo de Torres.

La programación de la caseta de 'El Rengue', ubicada en la calle Antonio Rodríguez del Real de la Feria, ofrece al público invitado la posibilidad de disfrutar de una noche con cena, baile con orquesta, el homenaje a las dos personas de mayor edad de la noche y la elección del rey y la reina de la noche.

En total, está prevista la asistencia de más de 5.000 personas mayores de los once distritos de la ciudad. Estas actividades están patrocinadas por las empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio (Atende, BCM, Ingesan y Claros), así como por Grupo Raga.

Las invitaciones son repartidas por cada distrito entre asociaciones y centros de mayores, asociaciones de vecinos, colectivos sociales y personas atendidas por el servicio de ayuda a domicilio. Además, se cuenta con la colaboración de los distritos municipales, de la Policía Local y de Protección Civil para garantizar la seguridad durante los desplazamientos hasta el recinto ferial, que se realizan en autobuses.

Según el calendario previsto, el sábado 15 será el turno de las personas mayores del distrito Bailén-Miraflores, mientras el domingo 16 serán las de Carretera de Cádiz.

El lunes 17 corresponderá a los distritos de Puerto de la Torre y Churriana; el martes 18, al distrito Este; el miércoles 19, a Ciudad Jardín y Campanillas; el jueves 20, a Palma-Palmilla y Teatinos; el viernes 21, al Centro; y el sábado 22, a Cruz del Humilladero. Además, este último día de Feria también tendrá lugar la elección del rey y la reina de 'El Rengue' de la Feria de Málaga 2026 entre los ganadores de cada distrito.

ACCESIBILIDAD EN FERIA

En materia de accesibilidad, las personas con movilidad reducida volverán a tener a su disposición un servicio gratuito de préstamo de material ortoprotésico para facilitar su movilidad por el recinto ferial.

Como cada año, este espacio móvil estará ubicado en la entrada principal del Real de la Feria (avenida de las Malagueñas) y disponible de 20,00 a 02,00 horas desde el sábado 15 hasta el sábado 22 de agosto.

El punto móvil estará dotado de 16 scooters, cuatro sillas de ruedas manuales, dos andadores y seis muletas de distintas tallas. En este equipamiento habrá profesionales para atender tareas logísticas, coordinar los préstamos y realizar labores de asesoramiento al público, así como para mantener a punto tanto los vehículos como los materiales.

'MÁLAGA CARDIOPROTEGIDA'

Por otro lado, la Feria de Málaga volverá a ser un espacio cardioprotegido con un total de 25 desfibriladores repartidos por distintos puntos del Real de Cortijo de Torres, que permanecerán instalados de forma estratégica en determinadas casetas (detrás de la barra) y que estarán a disposición de la ciudadanía ante una parada cardiorrespiratoria.

A estos equipos se suman los que portarán los efectivos de Protección Civil, así como los incorporados en los vehículos de la Policía Local y de los servicios sanitarios.

En el Real, estos aparatos DESA serán cedidos a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' para su distribución en distintas casetas.

Para facilitar su manejo en caso de emergencia en el recinto ferial, miembros de Expaumi impartirán un taller dirigido a miembros de los distintos colectivos con presencia en el Real y se entregarán los dispositivos entre los responsables de las casetas que lo soliciten.

Además, se entregarán a las casetas carteles invitando a vivir una feria cardioprotegida, en los que figura un código QR que enlaza al citado mapa.

Estos dispositivos se incorporarán a la red de desfibriladores que existe en la ciudad a través de la iniciativa 'Málaga Cardioprotegida' impulsada por el Ayuntamiento junto a la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en el año 2016.

Actualmente, la ciudad cuenta con 742 equipos registrados en la vía pública y espacios abiertos, entre públicos y privados, cuya ubicación puede conocerse y consultarse a través del mapa actualizado que está disponible en https://desfibriladores.malaga.eu/, a excepción de los que llevan los vehículos de la Policía Local, por motivos de seguridad.

CAMPAÑA 'MÁLAGA LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS' Y PUNTOS VIOLETAS

Por otro lado, en materia de igualdad, y al objeto de garantizar la celebración de una Feria libre de violencia machista en todas sus manifestaciones, el Ayuntamiento volverá a difundir la campaña 'Málaga, libre de violencias machistas', que está activa durante todo el año y que, en caso de la Feria, incluye formación precisa a responsables de las casetas por parte de la Policía Local sobre el protocolo a seguir en casos de violencia o agresión machista.

Así, todas las casetas están declaradas espacio libre de violencia machista y deberán exhibir tanto en el interior como en el exterior la cartelería oficial identificativa de este compromiso. Igualmente, esta campaña también estará activa en establecimientos del Centro Histórico.

En paralelo, también se desplegarán en el recinto ferial los equipos de prevención de Puntos Violetas, que son espacios donde se conciencia, sensibiliza e informa a la ciudadanía.

Está prevista una unidad fija en la Explanada de la Juventud (avenida José Ortega y Gasset) desde el día 15 hasta el 22 de agosto entre las 21,00 y las 02,00 horas, a la que se sumará otra unidad móvil itinerante. En el Centro, también habrá un punto violeta en la Alameda Principal, próximo a Marqués de Larios, de 14,00 a 18,00 horas.

El Área de Igualdad lleva a cabo esta acción junto a la asociación ACP, cuyo personal es el encargado de la atención en estos puntos, al objeto de ampliar el impacto de la campaña 'Málaga Libre de Violencias Machistas', siempre en coordinación con los cuerpos de seguridad.

Además, se está trabajando junto con el Colegio Oficial de Médicos de Málaga en la puesta en marcha durante la Feria de un proyecto piloto para la prevención de situaciones de sumisión química en el ocio.

En casos de delitos de violencia machista sexuales se sigue el protocolo de actuación determinado por la Policía Nacional, activándose a través del teléfono 091, con la intervención especializada de la unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), y en coordinación con la Policía Local en los casos en que sea necesario.

En este sentido, cabe destacar que el Ayuntamiento mantendrá activo un año más durante la Feria el Servicio Urgente Atención Jurídica a Mujeres (SUAM) a través de los teléfonos 010 y 679 661 800 que están operativos las 24 horas del día durante todos los días del año.

Se trata de un equipo de abogadas especializadas que presta asesoramiento y acompañamiento a las mujeres que sufren violencia de género en los momentos posteriores a la agresión y que, a la hora de interponer la denuncia, gestiona las medidas de protección iniciales. La información sobre estos recursos está disponible en la web https://noesnoigualdad.eu/puntos-violetas/.