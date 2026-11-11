Más de 50.000 andaluces secundan bajo paraguas la huelga del 11N pese al impacto del temporal en Cádiz, Córdoba y Huelva

Una oleada de ciudadanos secunda la huelga del 11N bajo sus paraguas por las calles de Málaga capital. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 50.000 andaluces han participado en las manifestaciones convocadas este 11 de noviembre con motivo de la huelga general, pese a las dificultades ocasionadas por el paso de la borrasca 'Charles' por Andalucía, según las estimaciones de la Policía Nacional. Las fuertes rachas de viento y las lluvias han obligado a CCOO y UGT a suspender las movilizaciones previstas por la tarde en Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Por el contrario, las convocatorias en Almería, Granada, Jaén y Málaga se han mantenido y se han desarrollado pese al temporal.

La zona occidental de Andalucía ha sido la más castigada por la borrasca, especialmente durante la tarde, cuando la intensidad del temporal ha ido en aumento, según la información recopilada por Europa Press. En contraste, en Almería, donde las condiciones meteorológicas han permitido mantener las movilizaciones, un total de 3.550 personas han secundado la jornada de huelga, 550 por la mañana y 3.000 por la tarde. La manifestación vespertina ha comenzado a las 17,15 horas en la Plaza de las Velas y ha recorrido Reina Regente, Ribera de las Almadrabillas, Plaza Emilio Pérez y la avenida Federico García Lorca, hasta la calle Murcia, para finalizar en el Anfiteatro de la Rambla en torno a las 19,30 horas.

En Cádiz capital, donde tanto UGT como CCOO han desconvocado la huelga, el Sindicato de Inquilinas, también convocante de la huelga general, ha decidido aplazar la movilización al próximo domingo, 15 de noviembre, a las 12,00 horas. En Rota y La Línea de la Concepción, donde también estaban previstas manifestaciones a las 18,00 horas, los organizadores han anunciado igualmente su suspensión debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Pese a la suspensión de las movilizaciones, la Policía Nacional ha cifrado en 3.300 las personas que han secundado la jornada durante la mañana. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha destacado que "más de 2.000 personas" han recorrido las calles de la capital gaditana en lo que ha calificado como "una jornada histórica de lucha por la vivienda, los salarios y los servicios públicos".

Además, en Córdoba, CCOO y UGT también han desconvocado la manifestación prevista debido al temporal provocado por la borrasca 'Charles'. No obstante, fuentes de UGT han señalado que, al igual que en Cádiz, se está barajando la posibilidad de aplazar la movilización al próximo domingo a las 12,00 horas, manteniendo el mismo recorrido previsto inicialmente para este miércoles.

UNA MALETA SOSPECHOSA OBLIGA A INTERRUMPIR LA MANIFESTACIÓN EN GRANADA

En Granada, la presencia de una maleta abandonada en una marquesina próxima a la plaza del Carmen, en pleno centro de la ciudad, ha obligado a interrumpir temporalmente el avance de la manifestación convocada por los sindicatos con motivo de la huelga general. Ante esta situación, agentes de la Policía Nacional han activado el protocolo de seguridad y han acordonado todo el entorno para garantizar la seguridad ciudadana. Efectivos de los Tedax se han desplazado hasta el lugar para inspeccionar el equipaje y descartar la posible presencia de algún artefacto explosivo.

El dispositivo policial ha frenado el avance de la marcha, que había partido de los Jardines del Triunfo. Tanto esta movilización convocada por los principales sindicatos como CCOO y UGT como la desarrollada por el Sinidcato de Vivienda han tenido lugar en una jornada marcada por la lluvia y las fuertes rachas de viento en la capital granadina.

La jornada de huelga ha sido secundada por más de 25.000 personas, según las estimaciones de la Policía Nacional, mientras que las principales organizaciones sindicales convocantes, encabezadas por CCOO y UGT, han cifrado en un 70% su seguimiento en la provincia. La manifestación por las calles del centro ha estado encabezada por una pancarta con el lema: 'Huelga General 11N: por la vivienda, por los salarios y por los servicios públicos'.

Asimismo, en la provincia de Huelva, al igual que en la gaditana, se han suspendido todas las manifestaciones previstas con motivo de la huelga general debido a las adversas condiciones meteorológicas, con previsiones de fuertes lluvias y rachas de viento.

En Jaén, los sindicatos han calificado de "éxito histórico" la manifestación provincial, que ha reunido a unas 2.000 personas bajo el lema de una sociedad "unida frente a la precariedad y la pérdida de derechos". La marcha ha partido a las 17,30 horas de la plaza de Jaén por la Paz y ha recorrido el paseo de la Estación, Cid Campeador, la plaza de la Libertad, Pío XII, la avenida de Madrid y la calle Virgen de la Cabeza, hasta finalizar en la plaza Empresario Diego Torres, junto a El Corte Inglés.

UNA OLEADA DE PARAGUAS GRITA: "MÁLAGA PARA VIVIR Y NO PARA SOBREVIVIR"

En Málaga capital, más de 14.000 personas han secundado la huelga general, 2.000 por la mañana y 12.000 por la tarde, según las cifras de participación de la Policía Nacional, mientras que CCOO ha elevado a más de 50.000 los asistentes a la manifestación. La movilización, que se ha desarrollado de forma pacífica pese a la lluvia y ha puesto el broche a la jornada de huelga, ha recorrido el Paseo del Parque, desde la fuente de las Tres Gracias hasta el puente de las Américas. El recorrido se ha llenado de paraguas en una multitudinaria protesta en la que han participado personas de todas las edades, desde niños hasta mayores, en un ambiente festivo.

La marcha ha reivindicado políticas que favorezcan el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios, el fortalecimiento de los servicios públicos y la contención de los precios. Durante el recorrido, los participantes han coreado consignas como "Tenemos derecho a tener un techo", "Málaga para vivir y no para sobrevivir" y "Debajo del puente no cabe tanta gente".

Por último, en Sevilla capital, pese a la suspensión de las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT durante la tarde, otras organizaciones sindicales, como el Sindicato de Inquilinas y la CGT, han mantenido sus convocatorias. En total, unas 8.000 personas han participado en las movilizaciones, 3.000 durante la mañana y 5.000 por la tarde. La manifestación vespertina ha comenzado a las 18,00 horas en el Prado de San Sebastián y ha recorrido Menéndez Pelayo, Recaredo y la Puerta Osario hasta finalizar en las Setas de la Encarnación.