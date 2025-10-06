Más de 600 personas podrán disfrutar de rutas de senderismo que la Diputación de Málaga oferta para octubre y noviembre

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 personas podrán disfrutar de las rutas de senderismo que la Diputación de Málaga oferta para los meses de octubre y noviembre. El programa de esta temporada incluye un sendero de dificultad baja entre Pizarra y Álora, uno de dificultad media de entre Atajate y Alpandeire, y uno de dificultad alta entre Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario.

Al respecto, han precisado que habrá salidas para las tres rutas los domingos 26 de octubre y 9, 16 y 30 de noviembre. Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, que ha recordado que se trata de rutas guiadas interpretativas en las que los participantes tienen la oportunidad de conocer los senderos y paisajes, la flora, la fauna, la geología y el patrimonio histórico de la provincia.

La actividad está abierta a mayores de 14 años, y puesto que el desplazamiento es en autobús y las rutas se realizan en grupos numerosos, no se permite llevar mascotas.

Las inscripciones se podrán realizar a través de http://www.gransendademalaga.es/es/4264/actividades desde dos semanas antes de cada ruta. Así, las inscripciones para la ruta del 26 de octubre se podrán realizar desde el 14 de octubre. Las inscripciones para el 9 de noviembre estarán abiertas desde el 27 de octubre; para el 16 de noviembre abrirán el 3 de noviembre; y para el 30 de noviembre estarán disponibles desde el 17 de noviembre.

Para poder inscribirse es necesario obtener previamente el código de 'Gran senderista' en http://www.gransendademalaga.es/es/5780/credencial. Cada persona puede inscribirse en dos rutas.

La Diputación cubre la licencia federativa de los senderistas y el seguro de accidentes de ese día, y ofrece autobuses hasta la cabecera de la ruta que saldrán desde la sede de la Diputación, en calle Pacífico, 54, a las 08.00 horas. Los participantes deben llegar 15 minutos antes y presentar su DNI y el número de inscripción, que pueden llevar en soporte digital o en papel.

SENDEROS

El sendero de dificultad técnica baja es la etapa dos de la Gran Senda del Guadalhorce (GR 248), que discurre entre Pizarra y Álora. Es una ruta lineal de 10,5 kilómetros cuyo recorrido se estima en tres horas.

La ruta de dificultad media une el Sendero de los Huertos y la etapa cinco9 de la Gran Senda de la Serranía de Ronda (GR 141), y recorre de forma lineal diez kilómetros entre Atajate y Alpandeire. Se puede recorrer en unas cuatro horas y media.

La ruta de dificultad más alta comprende el sendero de pequeño recorrido Sierra de San José y la etapa once de la Gran Senda de Málaga (GR 249). Este itinerario lineal recorre 14,3 kilómetros entre Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario en aproximadamente seis horas.