Más del 90% de los jabalíes urbanos son portadores de patógenos infecciosos, según un estudio

Archivo - Imagen de jabalíes con sus crías. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El informe técnico realizado por la Cátedra One Health-Colegio de Veterinarios de Málaga de la Universidad de Málaga, así como por la Universidad de Córdoba presenta un estudio epidemiológico realizado en la provincia de Málaga para analizar la presencia de patógenos en jabalíes y cerdos asilvestrados que habitan zonas urbana. Así, entre otros, más del 90% de los jabalíes urbanos son portadores de patógenos infecciosos.

La investigación evaluó a 80 ejemplares procedentes de municipios malagueños como Marbella, Málaga capital, Fuengirola y Benahavís, detectando una elevada presencia de agentes zoonósicos como Blastocystis spp. y el virus de la Hepatitiss E.

En el estudio, según han indicado desddee el Colegio de Veterinarios en un comunicado, colaboran también la Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Enzoem) de la UCO, el Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (Scaes) y la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.

HALLAZGOS MÁS LLAMATIVOS

El estudio analizó a un total de 80 ejemplares procedentes de Marbella (40%), Málaga (30%), Fuengirola (22,5%) y Benahavís (7,5%). Tras realizar más de 2.400 analíticas resultó que el 92,5% de los animales presentó infección o anticuerpos frente, al menos, un agente patógeno.

El 86,3% de los ejemplares resultó positivo a uno o más agentes zoonósicos, lo que supone una amenaza para la salud pública, y casi ocho de cada diez (78,8%) estaban infectados por dos o más patógenos simultáneamente. En municipios como Benahavís y Fuengirola, esta exposición múltiple afectó al 100% de los individuos positivos.

Entre la diversidad de microorganismos identificados destacan por su frecuencia la Hepatitis E (57,1%); parásitos zoonósicos como Blastocystis spp. (63,1%) y Ascaris suum (54,9%); o bacterias peligrosas como Brucella spp. (32,9%), Salmonella enterica (30%) y Escherichia coli O157 (18,5%), esta última vinculada a procesos graves de colitis hemorrágica.

RECOMENDACIONES

Los investigadores sostienen que la progresiva adaptación de estos animales a los ecosistemas humanos, un proceso conocido como sinantropía, incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades a personas, mascotas y ganado.

Ante este escenario, el informe urge a implementar programas de vigilancia permanente bajo el enfoque "One Health"; reforzar la bioseguridad urbana mediante la reducción del acceso de los jabalíes a residuos alimenticios de las ciudades; y a lanzar campañas para informar sobre los riesgos de contacto directo o indirecto con estos animales.

Por último, han señalado que el estudio constituye "una evidencia científica rigurosa para fundamentar la toma de decisiones por parte de las administraciones ante el desafío epidemiológico que representan los suidos urbanos en la Costa del Sol".