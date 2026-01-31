Mayores de 65 años participarán en un proyecto de La Noria de Málaga para la inclusión tecnológica y del saber rural

Mayores de 65 años participarán en un proyecto de La Noria para inclusión tecnológica y del conocimiento rural. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga impulsa en el municipio de Valle de Abdalajís el proyecto Metamorfosis Plateada, en el que podrán participar más de 40 mayores de 65 años y que busca promover la participación activa de estas personas a través de la formación en herramientas de comunicación y tecnología, y poner en valor "el saber del territorio como legado de futuro".

Esta iniciativa de la Asociación holaS Comunidad Plateada se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación y Fundación "la Caixa", a través de La Noria, y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, han informado desde la institución provincial a través de una nota.

Con el lema 'Lo que el Valle sabe, el mundo lo aprende', el proyecto parte de la premisa de que el medio rural alberga un saber valioso que forma parte de su identidad y que puede convertirse en un activo para fortalecer la cohesión social y generar nuevas oportunidades comunitarias.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha destacado la iniciativa como "un ejemplo de innovación social digital e inclusiva que emplea la tecnología para amplificar el conocimiento de las personas mayores y que, al mismo tiempo, reduce la soledad y fortalece la comunidad en el medio rural".

Desde este lunes, 2 de febrero, hasta finales de abril se desarrollarán, por un lado, talleres en los que los participantes aprenderán a usar herramientas tecnológicas y de creación de contenidos; y por otro, talleres centrados en los saberes y conocimientos rurales.

Además, el proyecto ofrece acompañamiento para que quienes lo deseen puedan compartir lo que saben con otras personas, favoreciendo el encuentro entre generaciones y fortaleciendo los vínculos comunitarios.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un legado físico y digital mediante la generación de materiales y contenidos audiovisuales que recojan los saberes del Valle de Abdalajís desde la mirada de sus propias personas mayores.

A partir de este proceso irán surgiendo actividades abiertas como charlas, encuentros, rutas, experiencias culturales y contenidos digitales que permitirán dar a conocer el municipio desde la mirada y el conocimiento de sus habitantes.

El proyecto cuenta con la colaboración de Freepik, La Fábrica del Tiempo y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, y empleará un sistema de medición de impacto que permitirá evaluar los cambios generados en las personas participantes y en la comunidad.

Las personas interesadas en participar y las personas voluntarias que quieran colaborar pueden inscribirse durante las primeras semanas de febrero a través del correo electrónico asociacion@holascomunidad.com o en el número de teléfono 623 100 906.