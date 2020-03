La mayoría de los estudiantes de UMA en el extranjero permanecen pese a la situación por el coronavirus en sus destinos

MÁLAGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La "gran mayoría" de los estudiantes de la Universidad de Málaga que han viajado al extranjero permanecen en sus destinos, según ha explicado este miércoles a Europa Press la vicerrectora de Movilidad y Cooperación Internacional, Susana Cabrera.

La vicerrectora ha explicado que la Universidad ha mandado a todos los alumnos en el extranjero un cuestionario para que contesten "en qué situación están cada uno, ya que muchos estudiantes han vuelto pero aun no han contactado directamente con nosotros".

"Esperamos tener esta semana una información mucho más detallada, pero por la última barrida que hicimos, porque llamamos a los de Italia, y mandamos e-mails; era un número muy pequeño los que se había vuelto", ha precisado Cabrera, que ha recordado que la UMA tiene movilidad en países de Europa, Asia, Sudamérica o Norteamérica.

Así, ha incidido en que como la mayoría de los estudiantes se han quedado en su destino "están siendo muy responsables y también todas las universidades les están ofreciendo todas las facilidades, igual que nosotros también a los nuestros se las estamos dando, también a los que se quieran ir en el sentido de mantenerles el docente online, evaluarlos desde sus países, en eso todas las universidades están intentando dar la mayor flexibilidad posible".

En este sentido, ha remarcado que en el grupo de universidades andaluzas "estamos muy coordinados en eso y estamos intentando dar las mismas instrucciones para todos nuestros estudiantes".

Cabrera ha recordado que cuando se intensificó la alerta sanitaria por el coronavirus, la UMA avisó sus estudiantes en el extranjero para comprobar cada destino. "En un primer momento nos preocupaban mucho los que estaban en Italia y nos dijeron la mayoría que no, que ellos preferían continuar su estancia y quedarse en sus lugares de destino", ha indicado la vicerrectora.

"Luego ya se creó un poco más de alarma cuando ya se planteó la situación de cierre de fronteras, entonces en este caso sí ya hubo estudiantes que ya no sabían qué hacer", por lo que desde ese momento el Servicio Español para la internacionalización de la Educación (Sepie) ha recomendado que los alumnos sigan las instrucciones de las autoridades locales, sanitarias y de las universidades de los países donde estén, ha apuntado Cabrera.

Asimismo, ha subrayado que "en todo momento" se ha recomendado a los estudiantes que no viajen, aunque "entendíamos la situación de angustia, que en estos momentos prefieran venirse a sus casas, pero en todo momento se les ha dado esa recomendación".

"El que apareciera luego por todos lados estas noticias de que 'por favor, a todos los turistas, vuelvan a España', pues les ha generado más situación de alarma, pero en muchos casos los alumnos prefieren seguir en su destino, porque en todas las universidades se les está ofreciendo docencia online, o se les manda trabajos, es decir, seguir un poco con su programa académico", ha añadido.

De igual forma, ha asegurado que la UMA ha facilitado a aquellos que han querido regresar a España "la adaptación de sus matrículas inmediatamente, es decir, que pudieran acceder también a la docencia online que ya se está dando en la universidad de Málaga, aunque aun no tuvieran formalizadas las matrículas en este momento".

"Otra de las cuestiones que más nos plantean es el tema de los pagos, de qué va a ocurrir si se vuelve, si no. Desde la Comisión Europea se dijo que nos podíamos acoger a la circunstancia de fuerza mayor", ha añadido Cabrera.

La vicerrectora ha detallado que la fuerza mayor "significa que si un alumno tenía previsto estar cuatro meses y obligatoriamente entonces se requiere un mínimo de tres, pues en este caso sí hay causas de fuerza mayor, lo que ocurre es que el alumno se puede volver y cobrar el dinero por la parte del tiempo que ha estado".

De otro modo, si no fuera fuerza mayor, "si un alumno no cumple con su acuerdo académico con el mínimo que tiene que estar tendría que devolver toda la beca", ha señalado Cabrera, por lo que al ser fuerza mayor "no tiene que devolver toda la beca, sino que se quedaría con la parte del tiempo que ha dado".

"De todas formas, después la casuística es muy grande, porque hay alumnos incluso que habían incurrido en gastos, pero que no se habían ido, pero que ya no se han ido definitivamente, y nos planteaban qué hacían en estos casos, por ejemplo, si ya habían incurrido en gastos de una residencia, de un billete de avión", ha continuado.

Al respecto, ha indicado que todas estas cuestiones las ha planteando la UMA al Sepie, con quien tuvo una videoconferencia en la que "nos dijo que estaban trasladando a la Comisión Europea todo lo que podría abarcar a la fuerza mayor, es decir, cómo se podrían, a lo mejor, indemnizar cierto tipo de gasto, y seguimos esperando respuesta por parte de la Comisión Europea".