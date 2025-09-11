La Mesa por la Formación Profesional del Ayuntamiento de Málaga aborda las actuaciones para este curso

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha asistido este jueves a la sesión de la Mesa por la Formación Profesional del Ayuntamiento de Málaga para abordar las actuaciones previstas en Málaga en materia de FP para el curso 2025/26 de los diferentes integrantes de la Mesa.

Así lo ha informado el Ayuntamiento en un comunicado en el que ha precisado que la reunión de la Mesa "sirve para poner en común la oferta de las principales instituciones y agentes sociales, garantizar la eficiencia en el impulso de la FP, y fijar las prioridades de cara al nuevo curso".

La sesión ha tenido lugar en el Archivo Municipal y también ha contado con la participación de la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo y Autónomo de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez; la secretaria general provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Paloma Rodríguez; la responsable de Acción Social en Andalucía Oriental de Caixabank Dualiza, Yolanda Solero; el senior 'project manager' de Fundación Bertelsmann, Ignacio de Benito; el vicepresidente segundo del Colegio de Graduados Sociales, José Almirón; así como representantes de la Confederación de Empresarios de Málaga.

La Mesa por la FP se constituyó en octubre de 2024, impulsada por la Oficina Municipal para la FP (OMFP) en el marco del convenio de colaboración suscrito con otras entidades para la promoción y difusión de la FP, con la intención de contribuir al impulso de esta modalidad formativa en Málaga mediante la generación de un espacio de análisis, reflexión y acción entre todos los agentes implicados que redunde en la mejora de la empleabilidad.

Esta mesa de trabajo se compone de dos áreas de actuación: por un lado, la difusión del modelo actual de FP entre el tejido productivo malagueño y, por otro, una labor de orientación académica y promoción del talento en Formación Profesional.

En este sentido, el Ayuntamiento ha informado que durante el último año, la OMFP ha realizado diversas formaciones de tutores del sector de hostelería en colaboración con Fundación Bertelsmann y de orientadores y técnicos de inserción laboral en colaboración con Caixabank Dualiza, además de 32 charlas de orientación al alumnado de la ESO sobre la FP actual.