El Metro de Málaga registra un seguimiento del 82% en su segundo paro parcial "sin incidencias ni aglomeraciones"

Archivo - Nazarenos semana santa viajeros metro de málaga suburbano frecuencias trenes. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Málaga ha cerrado su segundo paro parcial de la semana con un seguimiento del 82%, tras el registrado el pasado Lunes Santo. La convocatoria, impulsada por los trabajadores para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, se ha desarrollado "sin incidencias ni aglomeraciones destacables", al igual que en la jornada anterior.

Así lo han señalado fuentes de la Junta de Andalucía a Europa Press, que han precisado que, durante el paro -entre las 18,00 y las 21,00 horas-, el servicio ha funcionado conforme a los servicios mínimos establecidos, fijados en el 60% en esa franja horaria.

Del mismo modo, han confirmado que este segundo paro en el servicio del metro ha contado con un seguimiento del 82% de la plantilla.