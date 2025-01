Los mexicanos Molotov anuncian su gira europea con parada en Marenostrum Fuengirola el 5 de julio

FUENGIROLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola (Málaga) continúa las confirmaciones de artistas para el décimo aniversario con la mítica banda internacional mexicana, Molotov. Con un estilo diverso de géneros que van del punk al hip hop, deleitarán al público con algunas de sus grandes canciones como 'Gime tha power', 'Frijolero', o 'Rastaman-Dita'.

Molotov comenzó su andadura musical en la década de los 90 y, desde entonces, se ha posicionado como uno de los grupos mexicanos referentes habiendo vendido millones de copias físicas y acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales. Tal es su éxito que han realizado giras por Europa y América agotando en grandes recintos donde han actuado.

El próximo 5 de julio de 2025 el castillo Sohail de Fuengirola recibirá la música más cañera por parte de Molotov, y los fans tendrán la oportunidad de disfrutar a escasos metros de la banda.

El ciclo de conciertos prepara cada año una programación ecléctica donde añade gran cantidad de géneros musicales y culturales diferentes. Marenostrum Fuengirola cuenta ya con cuarenta artistas y/o bandas confirmadas para la celebración de su décimo aniversario, el próximo verano.

Así, están previstos los espectáculos de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptazeta (30, 31 de mayo y 1 de junio); Rosario (13 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Molotov (5 de julio); y Thirty seconds to Mars (15 de julio).

Además están confirmados el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio); Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); Leiva (23 de agosto); y La noche es comedia (6 de septiembre).