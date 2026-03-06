Mijas ejecutará en playas afectadas por los temporales un plan urgente de aporte de arena antes de la Semana Santa

La alcaldesa de Mijas informa de un plan urgente para regeneracion de playa - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ejecutará un plan urgente de aporte de arena en las playas afectadas por los temporales antes de la llegada de la Semana Santa.

En concreto, se hará mediante un contrato de emergencia que se adjudicará en los próximos días, y que prevé una inversión de más de 250.000 euros para la reposición de 14.000 metros cúbicos de arena y el uso de maquinaria específica.

Así lo ha informado este viernes la alcaldesa, Ana Mata, acompañada por el edil de Playas, Daniel Gómez, al tiempo que ha incidido en "la inacción del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, que es la instancia competente para llevar a cabo las regeneraciones de playas, según marca la ley".

Los trabajos se centrarán en las zonas de El Bombo, Calahonda (El Capricho / Alhamar) y Las Doradas, con un aportación prevista de 8.000 metros cúbicos, 3.000 metros cúbicos y 3.000 metros cúbicos, respectivamente. Parte de los áridos se obtendrán de la desembocadura del arroyo de La Cala y de la zona de levante de la playa de La Cala.

Para llevar a cabo estas tareas se emplearán tres camiones lagarto, una giratoria de 20 toneladas, una giratoria de 9 toneladas, dos máquinas bulldozer y una pala cargadora, ha indicado la alcaldesa.

TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS

La alcaldesa ha añadido que el Ayuntamiento de Mijas ha trabajado desde el mismo momento de finalización de los temporales, con labores de aportación y estabilización en las playas de El Charcón y El Chaparral, ya realizados con recursos propios del Ayuntamiento de Mijas, a través de las delegaciones de Servicios Operativos y Playas.

Mata ha recordado que el pasado 12 de febrero avisó por carta al Ministerio de Medio Ambiente del mal estado de la playas y solicitó un aporte de arena urgente que ha sido autorizado.

Así, ha reivindicado "el esfuerzo municipal en una competencia impropia por la falta de acción del Gobierno de España". Mata ha añadido que el Ayuntamiento va a cumplir con los mijeños, con el medio ambiente y con los intereses del sector turístico".

Además, Mata ha defendido la necesidad de una solución definitiva de estabilización del litoral, con escolleras y espigones, "que impida que cada año tengamos que afrontar un problema tan grave como éste", ha asegurado.

Por otro lado, ha recordado que el Ayuntamiento de Mijas ya ha adjudicado el contrato para la reconstrucción del tramo de la Senda Litoral derrumbado por la fuerza de los temporales, "una competencia que sí es del Ayuntamiento de Mijas y que ya está en marcha para tener la pasarela reconstruida y en funcionamiento a la mayor brevedad posible, en unas semanas".

Esta actuación se ha adjudicado a la empresa VGC Global, SL, por un importe de 222.931,61 euros y un plazo de ejecución de 60 días naturales.