Mijas elabora para 2024 unos presupuestos que alcanzan los 130 millones, con un aumento del 16%

MIJAS (MÁLAGA), 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, junto al edil de Hacienda, Mario Bravo, han presentado la propuesta de presupuestos para 2024 que se llevará para su aprobación inicial en el pleno del 29 de diciembre. Las cuentas alcanzan los 129.687.168,70 euros lo que supone un aumento del 16,59% con respecto a los vigentes prorrogados del 2022, con especial presencia de las áreas de Urbanismo e Infraestructuras que contarán con casi 2,5 millones y más de 11 millones de euros, respectivamente.

La redacción de estas cuentas anuales era una de las prioridades del equipo de gobierno presidido por Mata, después de que el anterior ejecutivo local tuviera prorrogadas para 2023 las del ejercicio 2022. En este sentido, la regidora ha destacado que estos presupuestos recogen "el compromiso de este ejecutivo con los vecinos y vecinas de Mijas dotando al consistorio de unas cuentas responsables que van a lograr un mejor funcionamiento y desarrollo del municipio, así como impulsar su posicionamiento a nivel nacional e internacional".

No obstante, la regidora ha aclarado que estamos ante "los mejores presupuestos que se han podido elaborar, que marcan el camino por el que debe transitar Mijas y que darán seguridad a los vecinos. Como cualquier familia, Mijas no puede permitirse estar sin presupuestos". Aun así, se ha mostrado muy satisfecha por lo que supone presentar unas cuentas "que cumplen con todos los requisitos legales y en plazo".

En lo referido al gasto social, el presupuesto asciende a más de 7.600.000 euros, destacando el incremento del gasto en Mayores, que registra una subida del 7,16%, el de las escuelas infantiles que alcanza el 51,38% o la Universidad Popular, con un incremento del 46,53%. Si bien, el grueso de esta partida está destinado a servicios sociales con 3.307.100 euros, constatando el firme compromiso del equipo de gobierno con las políticas sociales, en las que la prevención y sensibilización en materia de igualdad adquieren un papel relevante.

De igual forma se mantendrán las partidas destinadas a subvenciones a entidades o asociaciones sin ánimo de lucro conforme al plan estratégico municipal de subvenciones previsto para lograr que todas las asociaciones que trabajan en el municipio dispongan de las mismas oportunidades a la hora de solicitar las ayudas disponibles.

La regidora ha explicado que uno de los objetivos de estas cuentas anuales pasa por "reforzar el departamento de Fomento del Empleo y el Desarrollo Empresarial para generar riqueza y, por tanto, favorecer la creación de puestos de trabajo". Prueba de ello es que estas dos áreas suman más de 300.000 euros.

Por su parte, Mario Bravo ha recordado que la redacción de estos presupuestos se ha llevado a cabo en 34 días hábiles, demostrando que son una prioridad para el equipo de gobierno "porque el presupuesto es el timón de un barco llamado Ayuntamiento y necesitamos fijar un rumbo claro que nos lleve a buen puerto".

PROYECTOS, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

Ana Mata, ha querido subrayar en su intervención que estos presupuestos permitirán, con gran esfuerzo, que en 2024 el consistorio pueda asumir proyectos claves en materia de infraestructuras.

Entre las distintas actuaciones previstas, hay tres que destacan especialmente, a las que se destinan 300.000 euros para las redacciones del proyecto para recuperar en su totalidad el aspecto original de La Puente y reforzar, así, el carácter de Mijas Pueblo como conjunto histórico artístico; y el de unas nuevas instalaciones municipales en el entorno del Cortijo Don Elías en Las Lagunas que, además de las dependencias administrativas, incluyan espacios destinados al ocio y a la actividad comercial.

La tercera de estas actuaciones es un complejo deportivo en La Cala, en la zona del Cortijo Colorado, que dé respuesta a la demanda vecinal motivada por la escasez de este tipo de equipamientos debido al aumento de población que ha experimentado este núcleo urbano en los últimos años.

Además, las cuentas municipales destinan 100.000 euros para el proyecto de infraestructura de mejora sanitaria, uno de los primeros compromisos adquiridos por este equipo de gobierno.

Dichos presupuestos también recogen las propuestas para el desbloqueo de la Senda Litoral, la ampliación y mejora del campo de fútbol de La Cala, el proyecto para una nueva senda natural que discurra desde el área de Lagarejo a la Fuente de la Seda, la mejora del tránsito peatonal del Puerto de Los Pescadores hacia Osunillas o la adecuación de la glorieta Islas Marianas (Las Lagunas).

PLAN DE MOVILIDAD Y MODERNIZACIÓN DIGITAL

En cuanto a movilidad, se aumenta la partida en más de un 200% para llevar a cabo el plan de movilidad urbana, "una asignatura pendiente que un municipio con la extensión y habitantes de Mijas no puede permitirse", ha subrayado Ana Mata.

En lo que a modernización digital se refiere, hay destinados 450.000 euros para la creación del expediente electrónico y trámites administrativos digitales, cumpliendo al fin con la legalidad. Estos proyectos facilitan, aceleran y mejoran la gestión, transparencia y comunicación del Ayuntamiento con los ciudadanos y ciudadanas.

El concejal de Hacienda ha resaltado que se trabajará para favorecer la inversión en Mijas y la consecuente creación de empleo, a la vez que se impulsará dotar de agilidad a la administración municipal para lo que se está trabajando en la puesta en marcha de un calendario de compromiso para que la administración tenga un plazo máximo de respuesta a las necesidades. "No hay compromiso sin plazo", ha puntualizado.

OTRAS

En cuanto a actuaciones en materia medioambiental y recogida de residuos se consignan más de 6,8 millones de euros, mientras que el servicio de limpieza en la localidad tiene asignados más de 4,3 millones de euros. Por su parte, el área de Cultura ve aumentado su presupuesto en un 7% hasta superar los 1,5 millones de euros.

Durante su intervención, Mario Bravo ha desgranado que, a la hora de elaborar el presupuesto, se han tenido en consideración varios criterios: no subir los impuestos, no generar deuda, mejorar la actividad empresarial para favorecer la inversión en Mijas y estrechar la colaboración con otras instituciones, "ya que existen programas de la UE, de la Junta o de la Diputación que pueden financiar muchas de las iniciativas que queremos llevar a cabo y que no se han aprovechado en el pasado".

Además, ha destacado la aportación a Mijas Servicios Complementarios, conocida como Renta Básica, a la que se han destinado 3,5 millones de euros "al igual que en los cinco años anteriores, si bien no descartamos ampliarlo a lo largo del año".

Para finalizar, ha añadido que los ingresos procederán del IBI recaudado por las 62.803 viviendas urbanas registradas en Mijas (42 millones de euros) que, junto a otros impuestos y tasas derivadas de la actividad urbanística y de la participación en los ingresos del Estado y de la Junta de Andalucía, completarán los casi 130 millones de euros.