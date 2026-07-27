Mijas (Málaga) intensifica su plan preventivo contra el mosquito que puede transmitir el virus del Nilo occidental

Un operario de la empresa Serviplaga, realizando labores de prevención contra la plaga de mosquitos en Mijas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) intensifica su plan de choque contra el mosquito que puede transmitir el virus del Nilo occidental, cuya presencia ha detectado la Junta de Andalucía en una zona de la localidad en su último informe de control.

Tras la primera fumigación extraordinaria de zonas húmedas e imbornales del municipio que ha tenido lugar este pasado fin de semana, se van a llevar a cabo actuaciones adicionales hasta el 21 de agosto, fecha en la que concluye la alerta dada por el Gobierno andaluz.

El concejal de Sanidad, Marco Cortés, ha informado de que se va a reducir de quincenal a semanal la frecuencia de fumigaciones en las áreas más proclives a la cría de estas especies de mosquitos y se van a adquirir nuevos capturaderos con fondos municipales para tomar más muestras en nuevos lugares.

Cortés ha añadido, de acuerdo a un comunicado, que este plan de choque está recogido ya en el Plan de Vigilancia y Control que el Ayuntamiento de Mijas tiene en vigor y aprobado por la Junta de Andalucía.

Este miércoles 29 de julio permanecerán cerrados durante todo el día los parques Andalucía, 3 de Abril y Del Abuelo, todos ellos en Las Lagunas, para llevar a cabo desinfecciones extraordinarios realizados por técnicos especialistas del servicio adjudicado por el Ayuntamiento de Mijas a la empresa Serviplaga.

El concejal responsable ha recordado que el pasado 14 de julio, la Junta de Andalucía realizó una inspección y no detectó la presencia del virus en el municipio.

Desde el Ayuntamiento han querido mandar un mensaje "de tranquilidad" y han recordado "la importancia de adoptar medidas preventivas como repelentes o mosquiteras; así como evitar aguas estancadas en cubos, barreños o charcas en zonas privadas".

Tras conocer el Ayuntamiento la alerta decretada por la Junta de Andalucía, llevó a cabo fumigaciones de emergencia en el entorno de 1,5 kilómetros de radio desde el lugar de detección del vector que concluyeron el domingo por la noche.