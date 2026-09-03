Mijas (Málaga) lanza una nueva línea de premios a la excelencia deportiva dotados con un presupuesto de 100.000 euros

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, y la concejala de Deportes, María Francisca Alarcón, presenta la nueva línea de premios para la excelencia deportiva. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, acompañada por la concejala de Deportes, María Francisca Alarcón, ha presentado este jueves la nueva línea de premios para la excelencia deportiva. Una medida pionera en el municipio con la que se busca reconocer los méritos de los deportistas locales que alcancen éxitos en torneos nacionales o internacionales y que está dotada con un presupuesto de 100.000 euros.

"Mijas cuenta con grandes deportistas, que siempre llevan el nombre de nuestro municipio por bandera. Muchos están en altas competiciones, esforzándose al máximo, por lo que creemos muy conveniente reconocerlos y por eso el Ayuntamiento de Mijas quiere ayudarles a que sigan con su dedicación, que necesita mucho respaldo para que dé frutos", ha explicado la alcaldesa.

En el caso de los deportistas individuales, pueden optar a un premio de 2.500 euros si han participado en campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos con la selección española en sus diferentes disciplinas. Haber participado en campeonatos o copas de Europa con la selección española estará dotado con 2.000 euros.

Estos premios también reconocerán el haber subido al podio en campeonatos o copas de España a nivel individual, en la clasificación por clubes o en la selección andaluza, con un montante de 1.500 euros.

Por último, haber conseguido a nivel individual una clasificación entre el cuarto y décimo puesto en campeonatos o copas de España estará premiado con 750 euros.

En deportes de equipo, los criterios son similares. Estos premios se otorgarán por concurrencia competitiva y no son acumulables. En el caso de competidores menores de edad, la solicitud deberán firmarla los progenitores o tutores legales.

Entre los requisitos imprescindibles para optar destacan que el solicitante deberá estar empadronado en Mijas en el momento de la obtención del logro, haber obtenido un logro deportivo entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025 y no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves en disciplina deportiva.

El plazo de solicitud de esta nueva línea económica comienza este viernes 4 de septiembre y estará abierto hasta el próximo 23 de septiembre, un total de 15 días hábiles. La documentación se puede presentar a través de la sede electrónica municipal.