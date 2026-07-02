Mijas (Málaga) reabre el tramo de la Senda Litoral en Las Mimosas tras obras de recuperación por más de 304.000 euros

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el edil del Playas, Daniel Gómez, visitan el tramo de la Senda Litoral en Las Mimosas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha puesto de nuevo en servicio el tramo de la Senda Litoral a la altura de Las Mimosas, en El Bombo (La Cala), tras finalizar hace unos días la reparación por los daños ocasionados por los últimos temporales entre los días 19 y 21 de marzo.

Fue la borrasca Therese, la deminonovena de gran impacto en la temporada 2025-2026, que durante los días 19, 20 y 21 de marzo generó fenómenos costeros adversos adversos caracterizados por fuertes vientos de levante, de fuerza 7 y hasta 55 kilómetros por hora, y un oleaje de entre tres y cuatro metros.

El recorrido afectado se trata de un tramo de 160 metros lineales que quedaron muy dañados por la fuerza del oleaje y que también derribó parcialmente una parte del muro de contención de la urbanización Las Mimosas, que es colindante con la Senda Litoral, han informado desde el Consistorio en un comunicado.

La alcaldesa, Ana Mata, ha visitado este jueves la zona afectada acompañada del edil de Playas, Daniel Gómez, y ha recordado que apenas una semana después del temporal la Delegación de Infraestructuras ya emitió el perceptivo informe de daños para sacar a continuación a concurso un contrato de emergencia.

Mata ha explicado que desde el Ayuntamiento "teníamos que actuar con rapidez porque a los daños de la pasarela se sumaban los del muro de la urbanización".

El proyecto de reconstrucción ha consistido en el desmontaje y retirada de la pasarela de madera afectada por el temporal y del cerramiento de la urbanización Las Mimosas afectado; saneo del terreno sobre el que sustenta la estructura; e hincado de pilotes de madera, hasta una profundidad de un metro bajo el nivel del mar como mínimo.

Además, se ha ejecutado la protección con escollera bajo la cota de arena; se ha montado la estructura de madera; la tarima, la barandilla y el banco de madera; y finalmente se ha restituido el cerramiento existente en la urbanización. El plazo de ejecución de los trabajos ha sido algo superior a los dos meses.

La pasarela resultante de esta actuación de emergencia tiene de nuevo tres metros de anchura, como tenía antes de los embates del temporal, ha puntualizado Mata, que ha recalcado que "la celeridad en la culminación del proyecto permite que los paseantes ya puedan disfrutar de la Senda Litoral y que los vecinos estén seguros".