Mike Towers confirma su actuación en Weekend Beach Festival 2026

Weekend Beach Festival Torre del Mar, el encuentro musical que tendrá lugar del 9 al 11 de julio en este núcleo costero del municipio malagueño de Vélez-Málaga, comienza su temporada de confirmaciones y lo hace con el puertorriqueño Mike Towers, primer nombre en su cartel de 2026.

Desde el Estado Libre Asociado a EEUU, y por primera vez en el festival, tras hacer 'soldout' en su última gira en España, la de Mike Towers es una de las voces más latinas más escuchadas en el mundo. Su mezcla de ritmo caribeño, trap y reguetón ha conquistado a sus miles de seguidores que lo siguen allá por donde pasa.

El puertorriqueño que ha colaborado con gigantes de la música como Bad Bunny, Daddy Yankee, Cardi B, J Balvin, Becky G y Ozuna, ha conseguido grandes éxitos como 'La vida es una' (que debutó en el Top 10 del Billboard Latin Albums Chart superando los 200 millones de reproducciones en Spotify), su famosa 'Lala', 'La falda', 'Diosa' o 'Adivino', además de su aclamado álbum 'La pantera negra'.

En 2026 Towers tiene previsto presentar en directo en Europa las nuevas canciones de su esperado álbum 'Island boyz' y en España, una de sus fechas será en Weekend Beach Festival, donde además recordará sus hits mundiales más coreados.

Weekend Beach Festival Torre del Mar acoge cada edición a 'weekers' de todas las generaciones y gustos musicales. el encuentro musical recibió el año pasado 90.000 asistentes y dejo en la zona 12 millones de impacto económico siendo uno de los festivales nacionales más destacados.

A lo largo de sus anteriores ediciones, este festival ha acogido a artistas como Estopa, Rozalén, Kaiser Chiefs, Steve Aoki, Melendi, Maluma, Nicky Jam, Black Eyed Peas, Ozuna, Becky G, The Offspring, David Guetta, The Prodigy, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, The Toy Dolls, Vetusta Morla, Bunbury, Ska-P, Luz Casal, Lori Meyers, Love of Lesbian, Fangoria, Rosendo, Loquillo, Mago de Oz, Coque Malla o Lia Kali, entre muchos otros.