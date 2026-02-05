Mil efectivos de las FCSE, desplegados en la provincia de Málaga para atender las emergencias de la borrasca Leonardo

Tareas de la Guardia Civil en la búsqueda de una mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla. - VD GC

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 700 guardias civiles y 280 policías nacionales han sido desplegados desde este pasado miércoles en la provincia de Málaga para atender emergencias como consecuencia de la borrasca Leonardo, junto a 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en Ronda.

En este sentido ha informado el Subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha especificado que en total son 1.022 los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) desplegados en la prvoincia para estas tareas.

A estos datos, hay que sumar 60 efectivos de la UME desplegados en el municipio gaditano de Grazalema, que están trabajando ya con medios de transporte para el traslado de los vecinos de esa localidad hacia Ronda.

La Subdelegación del Gobierno también informa de que un total de 21 carreteras de Málaga permanecen con corte total. De ellas, once son de la Junta de Andalucía, nueve de la Diputación y una de la red estatal de carreteras.

Por otra parte, la Guardia Civil continúa con la búsqueda de una mujer desaparecida en el río Turvilla en la localidad de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, con drones, patrullas y equipos especializados en rescate; además el cuerpo armado también trabaja en el núcleo de poblacion de El Secadero, que permanece aislado en la localidad de Casares, en la Costa del Sol Occidental.