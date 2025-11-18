El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), reitera su compromiso con el bienestar animal en la II edición del 'Black Pet Day'. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), ha reiterado su compromiso con el bienestar animal con la activación por segundo año consecutivo de la campaña 'Black Pet Day', realizada en colaboración con la protectora malagueña Animal Domus. Esta acción, que estará disponible hasta el próximo 30 de noviembre, buscará crear conciencia sobre la adopción de mascotas, especialmente de aquellas de pelaje negro.

Según han explicado desde la protectora Animal Domus, el síndrome del perro negro es "un fenómeno real que ocurre en muchos refugios y protectoras en donde los animales de color negro, especialmente los perros de gran tamaño tienen menos probabilidades de ser adoptados".

Concienciado con esta causa, el centro comercial malagueño llevará a cabo un año más su acción del 'Desafío del Perro Negro', con el objetivo de revalidar el éxito que ya obtuvo en la edición del año anterior, en donde todas las mascotas lograron ser adoptadas.

En línea con el compromiso de Miramar, desde Animal Domus han incidido en la necesidad de "seguir rompiendo mitos y dar visibilidad a los perros de pelaje negro, demostrando que su color no debe de ser un obstáculo para encontrar hogar".

A través de esta acción, los visitantes observarán una muestra fotográfica que acercará la historia de los animales que han pasado por Animal Domus y actualmente se encuentran en búsqueda de familia. Tras esta exposición, el público interesado podrán tener contacto con ellos los días 28, 29 y 30 de noviembre.

Durante esas tres jornadas, los trabajadores de la protectora malagueña atenderán a los interesados en la carpa ubicada en el aparcamiento exterior del centro comercial en el horario de 12,00 a 20,00 horas. Los profesionales se encargarán tanto de informar sobre el desarrollo del proceso de adopción como de presentar a las mascotas a sus posibles familias adoptivas.

Entre los objetivos planteados por Animal Domus para esta edición, se encuentran la concienciación e incrementar las adopciones: "queremos que este segundo año en Miramar se traduzca en más adopciones y en una sociedad más consciente y empática", apunta la supervisora de Animal Domus.

Desde la protectora han subrayado "la importancia del compromiso y del amor para llevar a cabo la adopción animal" y, en este sentido, las familias adoptivas deben tener en cuenta que la decisión de adoptar una mascota "requiere responsabilidad porque los animales requieren tiempo, cuidados, atención veterinaria y compromiso de por vida".

La campaña 'Black Pet Day' representa para Miramar un compromiso esencial que se integra dentro de su programa 'Vigías', el cual plantea una serie de 'Valores Internos que Generan Iniciativas y Acciones Solidarias' con el fin de "generar impacto positivo de manera continuada en la ciudad".

Según ha explicado la directora de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, "esta acción refuerza nuestro compromiso con las causas sociales para seguir impactando positivamente en la provincia de Málaga". "Queremos que la cita del Black Friday sea diferente en Miramar, y especialmente para todos estos animales a quienes nos gustaría cambiarles la vida proporcionándoles un hogar, como ya hicimos el año pasado", ha comentado.

Además de la propia campaña, Miramar realizará una donación a la protectora Animal Domus de mil euros en pienso especial para animales con necesidades digestivas.