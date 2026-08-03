El estreno de Moderna completa 'S!ngulares' con Israel Fernández, Sandra Carrasco, Lela Soto, Rycardo Moreno y Agujetas Chico como invitados - PROCULTURA

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Israel Fernández, Sandra Carrasco, Lela Soto, Rycardo Moreno y Agujetas Chico son los invitados del estreno absoluto del proyecto Moderna, cuyo primer espectáculo completa la programación del ciclo 'S!ngulares' 2026.

El saxofonista, docente y compositor Tete Leal es el impulsor de esta iniciativa artística, pedagógica y social que nacerá el próximo 6 de octubre en el escenario del Teatro Cervantes con un concierto único que fusiona tres universos sonoros, la raíz flamenca, la música sinfónica y el espíritu libre del jazz, han indicado en un comunicado.

El propio Leal firma los arreglos de Orquesta Moderna: Flamenco #01, sesión en la que convergerán en las tablas el cante de Israel Fernández, Sandra Carrasco, Lela Soto y Agujetas Chico, el toque de Rycardo Moreno y Agujetas Chico, una orquesta sinfónica y una big band flamenca.

Bajo su dirección musical, cada artista interpretará temas exclusivos con arreglos creados expresamente para esta gran orquesta híbrida. Las entradas salen a la venta a las 11,00 horas de este martes, 4 de agosto, por un precio único de 27 euros.

El ciclo 'S!ngulares' 2026 empieza el 18 de septiembre en el Teatro Cervantes con el estreno absoluto de 3 de Corazones, concierto que reúne las voces de Pancho Céspedes, Enrique Ramil y José Luis Jaén, y se extenderá hasta mediados de octubre.

Los Sírex con su Gira 65 aniversario, Andrés Suárez presentando Lúa, Mocedades en un directo junto a Los Panchos, la pianista Isabel Dobarro con el repertorio de Kaleidoscope y Ocean Colour Scene repasando su icónico disco Moseley shoals, de 1996, también abrirán las puertas del Teatro Cervantes durante los últimos días de septiembre.

Ya en octubre, el cartel de 'S!ngulares' contempla las visitas a Málaga de Fórmula V con sus contagiosos 'hits', Javier Ruibal para la presentación de su Saturno Cabaret, el cantaor José Mercé con su homenaje al gran compositor Manuel Alejandro, el bautizo de Moderna con Orquesta Moderna: Flamenco #01, Rafa Sánchez y su Biografía, OBK en su 35 aniversario (Vértigo Tour), Malú con la esperada visita a Málaga de su Quince Tour y Cristian de Moret en la puesta en escena de su Apache bereber.

PROYECTO MODERNA

Moderna aspira a convertirse desde Andalucía en un referente en la creación artística contemporánea. El proyecto nace desde la experiencia de ELCAMM, que durante más de una década ha trabajado para convertirse en un centro de referencia en la formación musical y artística.

El centro ha acompañado a miles de jóvenes talentos en sus primeros pasos y ha construido una comunidad donde la excelencia artística y los valores humanos caminan de la mano.

Moderna es la evolución natural de ese camino: un espacio de encuentro en el que la formación, la creación, la investigación, la exhibición artística y el compromiso social convivan y se alimenten mutuamente.

El proyecto nace de la visión de Tete Leal y de su compromiso con una idea muy clara: que la formación artística no termine en el aula, sino que encuentre una conexión directa con los grandes escenarios. Que los alumnos puedan convivir con grandes maestros, aprender de ellos y formar parte de experiencias artísticas reales y transformadoras.

El ecosistema de Moderna se sustenta sobre tres grandes pilares: el educativo (un puente entre la formación y el mundo profesional), el artístico (generar espectáculos inéditos, construidos desde la hibridación de lenguajes y estilos con el propósito de crear algo nuevo) y el social (la cultura debe ser inclusiva y transformadora, y el proyecto integrará a personas procedentes de colectivos vulnerables).

Al respecto, han señalado que "si hay una idea que define verdaderamente a Moderna es la de la experiencia irrepetible. No programará conciertos al uso". Creará obras originales, concebidas específicamente para un momento, unos artistas, un espacio y un público concretos. Su primera creación será el espectáculo Orquesta Moderna: Flamenco #01.