Montero afea a la Junta antes de reunirse con economatos sociales que "no ha puesto en marcha las tarjetas monedero"

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Vélez-Málaga. - PSOE-A

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado este viernes que la Junta de Andalucía "no ha puesto en marcha las 'tarjetas monedero'" dirigidas a ayudar a "personas vulnerables", y al respecto ha denunciado que el Ejecutivo del PP-A de Juanma Moreno "no se ocupa de la gente que tiene dificultades" y que "tiene más necesidad de las políticas públicas".

Así lo ha manifestado la vicepresidenta y también candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas en una atención a medios en Torre del Mar --en el municipio malagueño de Vélez-Málaga-- antes de participar en una reunión "con los principales responsables de los economatos sociales en Andalucía".

Según ha explicado, desde dicho sector le quieren "transmitir" en esa cita algo que ella conoce "bien", y es que el Gobierno de la Junta "no ha puesto en marcha las 'tarjetas monedero' para que las personas vulnerables puedan adquirir sus alimentos en la red de economatos a un precio más barato para que puedan llegar medianamente a tener una alimentación suficiente".

"Esto es muy grave, porque el resto de comunidades autónomas han trabajado en esta dirección", mientras que en Andalucía, ni en el pasado 2025 ni en lo que va de año 2026 "se ha producido ningún tipo de licitación ni de movimiento para asegurar" que los andaluces "vulnerables, como el resto de españoles" en esa situación, "van a contar con esa tarjeta monedero con la que se pueden dirigir a determinados establecimientos a retirar el kilo de arroz, el tomate, a un precio más barato del que habitualmente tenemos" los consumidores, ha advertido la líder socialista.

María Jesús Montero ha sostenido que esto pone "de manifiesto" que "el Gobierno andaluz no se ocupa de la gente que tiene dificultades, de la gente que tiene más necesidad de las políticas públicas".