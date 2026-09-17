Montero condena el intento de homicidio de una mujer en Málaga y critica al gobierno andaluz "entregado al negacionismo"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios en Granada. - PSOE-A

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su condena por el intento de homicidio de una mujer en Málaga presuntamente a manos de su pareja que se ha ahorcado. La hija de ambos, de 12 años, avisó a Emergencias 112 Andalucía de lo que estaba ocurriendo.

"Aterra conocer lo ocurrido hace tan solo unas horas en Málaga. Una niña tuvo que llamar al 112 después de presenciar cómo su padre intentaba estrangular a su madre. Su llamada fue decisiva para que pudieran salvarle la vida", ha señalado este jueves en una publicación en la red social 'X'.

Asimismo, Montero ha asegurado que "la violencia machista vuelve a golpearnos con toda su crudeza", al mismo tiempo que ha criticado al gobierno andaluz "entregado al negacionismo de la ultraderecha, que deja en sus manos la prevención y atención de las víctimas".

"Con 10 mujeres asesinadas en nuestra tierra en lo que va de año, no podemos mirar hacia otro lado ni dar un paso atrás", ha concluido su publicación.

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña alrededor de las 18,00 horas. Una menor llamó al 112 avisando de que su padre estaba intentando estrangular a su madre, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Las fuentes policiales han confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género y han precisado que ni la víctima, de 35 años, ni el agresor, de 39 años y que se ahorcó tras los hechos, estaban en el Sistema Viogen.