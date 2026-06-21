Montero felicita al Málaga CF por el ascenso y valora a la UD Almería: "Hoy gana Andalucía"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - PSOE-A

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha dado la enhorabuena al Málaga CF tras imponerse a la UD Almería en la final del Playoff de ascenso a LaLiga EA Sports y volver así a la máxima categoría del fútbol español ocho años después.

Tal y como ha valorado a través de un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), se ha tratado de un partido "reñidísimo", al tiempo que ha asegurado que "hoy gana Andalucía".

"Un partido al todo o nada en un play-off reñidísimo que devuelve a Andalucía un hueco en la mejor liga de fútbol del mundo", ha concretado.

Asimismo, ha destacado la gesta del equipo malacitano volviendo ocho años después a primera. "Ocho años después, los boquerones vuelven a primera, con un equipo plagado de chavales de barrio. Calidad y competitividad que también ha impregnado la UD Almería a lo largo de toda la temporada", ha apostillado.