Montero valora trabajo de Ruiz Araujo y dice que habrá que ver si hay más candidatos: "Militantes elegirán al mejor"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado el trabajo del portavoz del grupo municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, que anunció su decisión de presentarse a las primarias del PSOE para ser candidato a la Alcaldía de Málaga. Además, ha añadido que "tendremos que ver en los próximos días si hay otros candidatos que quieren dar ese paso".

Pero, en todo caso, ha asegurado Montero, "seguro que los militantes elegirán al mejor para ser el futuro alcalde o alcaldesa de esta ciudad".

Así lo ha señalado Montero, junto al secretario general provincial, Josele Aguilar, y el portavoz del grupo municipal, Mariano Ruiz Araujo, antes de la entrega del XVII Premio al Liderazgo Social que otorga el PSOE de Málaga, y tras ser cuestionada sobre si le gusta la candidatura de Ruiz.

"Mariano Ruiz es una persona muy conocida en Málaga, que ha desarrollado un trabajo importantísimo al frente del grupo municipal y que está trabajando desde luego por la ciudad y, concretamente, de una forma muy específica por la vivienda".

Así, ha dicho que la vivienda "es una de las preocupaciones más importantes que tiene la candidatura del PSOE de Málaga, sea quien sea la persona que la encabece, es, justamente, resolver el problema de la vivienda en una ciudad en la que la construcción de vivienda se ha convertido en una rareza y el disfrute de la vivienda por parte de la gente se ha convertido desde luego en un lujo".

A su juicio, "esto no puede ocurrir porque la vivienda es lo mínimo que tenemos las personas para tener un hogar que nos permita seguridad y nos permita confianza".

Por tanto, ha animado a Ruiz Araujo que "siga con esa tarea" y, "por supuesto, respetar lo que los militantes en Málaga tengan que decir al respecto".

"Hay mucha gente que quiere, que tiene capacidad, que tiene liderazgo y, por tanto, tendremos que ver en los próximos días si hay otros candidatos que quieren dar ese paso, pero, en todo caso, seguro que los militantes elegirán al mejor para ser el futuro alcalde o alcaldesa de esta ciudad", ha concluido.