Montesinos (PP) critica que Marlaska esté "desaparecido" y parte del Gobierno "jalee" actos de "terrorismo callejero"

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha expresado el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la formación popular ante los altercados ocurridos en Cataluña y otras partes del país, criticando que, mientras, hay "un ministro del Interior desaparecido, un presidente del Gobierno que despacha lo ocurrido con un tuit y una parte del Ejecutivo que avala, aplaude y jalea a aquellos radicales que están produciendo actos de terrorismo callejero".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, tras reunirse con representantes de sindicatos policiales, Montesinos ha indicado que el respaldo de los 'populares' "contrasta con el papel del Gobierno" y en concreto de Grande-Marlaska, al que ha pedido "que reaparezca, condene a esa parte del Gobierno que no está a favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que coordine".

Así, ha precisado que los últimos altercados fueron el pasado sábado "y aún el ministro no ha hecho valoración al respecto, todavía no ha condenado lo ocurrido, no se ha puesto al frente de la coordinación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", apuntando que habrá "muchos malagueños que se pregunten dónde está y para qué sirve el ministro del Interior".

"Hoy habrá muchos españoles que consideren que no tenemos un ministro a la altura de las circunstancias, que no tenemos un ministro que esté dando la cara y que esté coordinando y censurando que haya una parte de su Consejo de Ministros que lo que hace es avalar los actos violentos por parte de unos energúmenos", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha reiterado el respaldo y apoyo del PP a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Montesinos ha recordado que el PP ya ha pedido que convoque de urgencia la junta de seguridad en Cataluña, al ser "el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", incidiendo en que "nadie puede entender que esté absolutamente desaparecido".