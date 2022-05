Moreno aboga por un gran acuerdo para "de una vez por todas" poner las bases para garantizar el agua que se necesita

Reivindica fondos europeos para políticas hídricas y defiende que "sin agricultura y ganadería no hay futuro en Andalucía"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado un "gran acuerdo" con la Administración General del Estado y el resto de administraciones para que "podamos de una vez por todas poner las bases de tener la garantía del agua que necesitamos". Además, ha incidido en que con el agua hay un reto por delante y, por tanto, "hay que combatir --este problema-- con audacia e inteligencia, con determinación y con la colaboración de todas las administraciones".

"No soy persona de confrontación estéril e inútil, creo más en el acuerdo que en la bronca", ha dicho, abogando por ese gran acuerdo y también por destinar fondos europeos al agua y las políticas hídricas.

Así lo ha señalado el presidente del Gobierno andaluz en el municipio malagueño de Antequera, donde ha intervenido, junto con el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, y el alcalde, Manuel Barón, en la clausura de la asamblea de Asaja Málaga.

Moreno durante su intervención ha reivindicado la importancia del agua, "sin ella no hay riqueza ni hay vida" y ha dado como dato que desde 1980 hasta la actualidad en Andalucía llueve aproximadamente un 30% menos. Además, ha advertido de que no es coyuntural, es estructural, "es sostenido en el tiempo" y, también, según apuntan los informes, "la situación, desde el punto de vista de la lluvia en Andalucía, es que va a ser cada vez peor". "Va a llover menos y cuando lo haga lo hará de manera torrencial".

"Cada vez tenemos, y queremos tener, más espacios productivos, porque tenemos capacidad para producir, pero cada vez tenemos menos agua", ha lamentado, al tiempo que ha reivindicado que "eso es el reto en el que tenemos que centrarnos permanentemente".

Ha recodado que la actualidad hay adjudicados 1.500 millones de euros en obras hidráulicas y que "no son una varita mágica, son obras muy complicadas", que implican años, pero "tenemos por delante un reto y tenemos que combatir con audacia e inteligencia, con determinación y con la colaboración de todas las administraciones este problema que tenemos en el agua", insistiendo en ese gran acuerdo.

Por otro lado, Moreno ha hablado del nuevo ciclo de planificación hidrológica, que es "fundamental y tiene que salir para adelante", preguntándose que "si van a llegar o han llegado 80.000 millones de fondos europeos en qué mejor se puede dedicar esos fondos europeos en nuestro país, al sur de Europa, seco, salvo la cornisa cantábrica, que al agua y las políticas hídricas".

"A qué mejor; qué política más capaz y, además, más atracción de generación empleo, riqueza, y prosperidad pueden ser las políticas hídricas", ha subrayado, al tiempo que ha dejado claro que se peleará "para que esos fondos europeos lleguen a Andalucía, se destinen de una manera importante a esos proyectos de agua".

Por otro lado, Moreno ha valorado el avance de la tecnología y ha puesto como ejemplo a países de Oriente Medio que consiguen utilizar el agua hasta "cinco y seis veces con las máximas garantías". "Nosotros la limpiamos, la depuramos y la tiramos al mar", ha contrapuesto, por lo que "si técnicamente se puede hacer eso, tenemos que hacerlo".

Además, se ha referido a las desaladoras de última generación, que "son capaces de producir agua a un precio asumible y competitivo". "Hay experiencias", ha abundado, aludiendo también a las políticas de "no perder ni una gota de agua", entre otros.

AGRICULTURA "FUNDAMENTAL"

Por tanto, ha dicho, "tenemos retos por delante; mi compromiso evidentemente, desde el punto de vista personal, es siempre con la agricultura". "Creo que la agricultura es fundamental; es una parte fundamental de la riqueza de Andalucía".

"No podemos perder esa oportunidad", ha subrayado y ha asegurado que "siempre voy a pelear y me voy a dejar la piel" para que entre todos se pueda conseguir que "nuestra agricultura, nuestra ganadería, sea más competitiva, que tenga prosperidad y futuro". "Sin agricultura y ganadería no hay futuro en Andalucía", ha reivindicado, incidiendo en que "pagar un precio justo por lo que consume está ayudando a que nuestra sociedad avance y progrese".

Por otro lado, Moreno ha reconocido que se viven tiempos "muy complicados, tiempos de cambios profundos", aludiendo, entre otros, a la pandemia y a la guerra en Ucrania, y "vosotros, los agricultores, estáis ahora mismo en un situación de cambios profundos que se están produciendo en el sistema económico y de producción agrícola y ganadera".

"Yo diría, incluso, que estamos en un momento histórico, crucial para los intereses de los agricultores y ganaderos", ya que, "la transformación que se está experimentado en todas las economías, y en particular, en la agricultura y ganadería avanza, probablemente, hacia un nuevo modelo". "Hacia un modelo diferente sí que estamos caminando", ha apostillado el presidente de la Junta.

En concreto, ha dicho que el modelo tiene que ser más moderno, más sostenible, más exigente, más competitivo, "que está lleno de desafíos" pero también "lleno de oportunidades" para el campo andaluz y malagueño. En suma, ha agregado, "una etapa en la que hay que estar "muy atentos para aprovechar las oportunidades que van a pasar delante nuestra y que yo estoy dispuesto a que todos cojamos ese tren y no lo perdamos".

A su juicio, los gobiernos lo que tienen que hacer es "arrimar el hombro, no poner palos en las ruedas, no ser una dificultad; tenemos que ser proactivos, pero no ser una dificultad; y tenemos que facilitar las cosas, generar estímulos, reducir impuestos, aportar ayudas, defender los intereses de los nuestros, en Europa y donde haya que defenderlos", ha reivindicando, insistiendo en que no se cansa de pedirles a todas las administraciones que "aquí no pueden llegar productos de terceros países que no estén controlados ni igualados".

Ha agregado, asimismo, que se tiene que seguir peleando: "Podemos pelear y vamos a pelear y hemos peleado para intentar simplificar trabas burocráticas, reducir impuestos o cosas que se pueden y se van a hacer, pero una cosa muy importante es el agua, sin agua no hay agricultura ni ganadería", ha insistido.

VALORA LO "MUCHO QUE HACE Y HARÁ" ASAJA MÁLAGA EN DEFENSA DEL CAMPO

Por otro lado, ha tenido palabras para los miembros del comité directivo de Asaja Málaga y, de manera concreta, para "el flamante recién elegido presidente" de Asaja Málaga, que "ya lleva ocho años y con estos son cuatro más" por lo que, ha bromeado, "después me vas a decir al oído qué es lo que hay que hacer. A ver qué consejillo me puedes dar porque son ocho años más cuatro y, encima, la gente, de pie, aplaudiéndote; ya me dirás cuál es el truco".

También Moreno ha agradecido el trabajo de Asaja en beneficio de los agricultores y los ganaderos. "Probablemente, la agricultura no sería la misma en Andalucía y Málaga si no hubiera hombres y mujeres capaces de dar todo lo que pueden y más por representar y defender los intereses de los agricultores y ganaderos".

"Mientras exista organizaciones como Asaja, estoy convencido que nuestro campo y ganadería tiene futuro", ha dicho, al tiempo que ha dado las gracias por "lo mucho que Asaja ha hecho, hace, y por lo mucho que hará en el futuro en defensa del campo andaluz". "Hoy hemos podido ver aquí que en Asaja hay alma, sentimiento, pasión y hasta lagrimas y eso es lo que hace fuerte a las organizaciones y a Asaja", ha concluido.