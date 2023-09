Moreno advierte a Sánchez: Si no hay igualdad en la financiación territorial "saldremos a la calle"

Asegura que "si acepta las condiciones del independentismo catalán se va a encontrar con la oposición frontal y radical de los andaluces"



ANTEQUERA (MÁLAGA), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha avisado este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de movilizaciones en las calles si no hay un cambio en el modelo de financiación que garantice la igualdad entre las comunidades autónomas y deje de ser "claramente lesivo para Andalucía".

"Llevamos ya muchos años pidiéndolo de manera educada, correcta, pero la paciencia de los andaluces empieza a agotarse" le ha dicho Moreno a Sánchez, advirtiéndole de que, "más pronto que tarde, si no resuelven nuestros problemas, si no nos trata en pie de igualdad con otros territorios de España, saldremos a la calle a pedir lo que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que necesitamos para mejorar la sanidad, la educación y el empleo en Andalucía".

Así se ha pronunciado este sábado durante su intervención en el acto de clausura de las Jornadas Parlamentarias que el grupo del PP en el Parlamento andaluz ha celebrado en Antequera (Málaga), donde ha apelado a los "grandes desafíos" de Andalucía, entre los que ha destacado el debate territorial en España.

En este sentido, ha indicado que Andalucía juega un papel "importante" y "no va a mirar a otro lado ni se va a cruzar de brazos frente a lo que puede ser la ruptura de la igualdad entre los españoles". Aquí, ha asegurado que desde su partido van a estar "tremendamente vigilantes" porque "no queremos privilegios de unos en detrimento de otros, españoles de segunda y de primera, ni españoles que disfruten de inversiones o privilegios que otros no tienen", poniendo como ejemplo a los andaluces.

Moreno ha explicado que "llevamos más de nueve años con un modelo de financiación que es claramente lesivo para Andalucía", un modelo que, como ha recordado, fue pactado por Esquerra Republicana con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y que, a su juicio, supuso perjuicios para Andalucía a razón de "mil millones de euros al año". "Somos la comunidad a día de hoy peor financiada por habitante que hay en nuestro país", ha apostillado.

En esta reclamación, ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no paró de pedírselo al señor Rajoy cuando era presidente del gobierno y ella consejera de Hacienda"; y ahora desde Moncloa "ha sido incapaz en cinco años de mover un solo papel para hacer un modelo de financiación acorde con las necesidades que tenemos en Andalucía".

Ante esto, el presidente andaluz ha asegurado que "no voy a parar a lo largo de estos cuatro años de pedir lo que nos corresponde, lo que es justo para Andalucía, de defender nuestros intereses. Voy a defender hasta el último milímetro de Andalucía de esa obsesión que tienen algunos por nuestra tierra".

"OPOSICIÓN FRONTAL Y RADICAL"

Además del modelo de financiación, Moreno ha apuntado que entre las "exigencias" de Junts, Esquerra y Bildu para que Pedro Sánchez revalide el Gobierno de España se encuentran también "una amnistía que viene a romper la igualdad de los españoles, y un referéndum de autodeterminación catalán".

"No sabemos lo que va a hacer Sánchez, pero sí sabemos a lo que es capaz de llegar y por eso, desde el sur, queremos advertirle que si está pensando en aceptar esas condiciones que le está poniendo el independentismo catalán se va a encontrar con la oposición frontal y radical de todos y cada uno de los andaluces", ha afirmado.

El líder de los 'populares' andaluces ha subrayado que "vamos a defender la igualdad, con uñas y dientes" y "vamos a defender que un andaluz y un catalán, un vasco, o un madrileño tengamos las mismas oportunidades allá donde vivamos". Y ha incidido en que "no vamos a permitir que por una exclusiva ambición personal de Sánchez por mantenerse en la poltrona del poder rompa la igualdad entre españoles".

"Que no piensen que Andalucía es cualquier cosa", ha advertido, "Andalucía es la comunidad más poblada, es la tercera economía del país y cree en este proyecto común y compartido que es España" y por eso ha asegurado que "lo vamos a defender con todas las armas, desde el ámbito judicial, el institucional y el político y social". "Vamos a ser una vez más el dique de contención a la deriva de señor Sánchez y a su proyecto de romper la integridad territorial en nuestro país", ha añadido.

Moreno también ha aprovechado para felicitar a Alberto Núñez Feijóo por su discurso en el debate de investidura, al tiempo que ha defendido que "cumplió con su responsabilidad y su obligación moral y política como ganador de las lecciones".

El presidente andaluz considera que Feijóo ha demostrado que "es político maduro, sereno, solvente, que tiene un proyecto político con soluciones para los problemas de España" y también que "es un caballero de la política estando a la altura de la institución que representa y no entrando al fango en el que otros se han instalado, con el que intentaron reventar un acto solemne". "Pero Feijóo respondió con mesura, sentido común y responsabilidad", ha destacado.

Por contra, Moreno ha lamentado que "nunca había visto lo que vi el pasado martes en el debate. He estado en los de Aznar, Zapatero y Rajoy y en este vi algo que me sorprendió, irritó y entristeció: un presidente que no fue capaz de ir a una tribuna a defender sus posiciones políticas, un presidente en funciones que pegó una espantada, que huyó, que se escondió".

Pero además, ha continuado, "decidió poner a un diputado de quinta fila, pues salió de una quinta o sexta fila, que, de manera torticera, grosera e irresponsable, se dedicó a enfangar una solemne institución como es el Congreso de los Diputados".

Moreno ha querido lanzar un mensaje al PSOE indicando que "no se puede dividir al país, no se puede gobernar sólo a la mitad del país y no se puede tensionar la política como está haciendo el PSOE en todos los rincones de España", recordando la dimisión de un concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid por dar tres palmadas en la cara al alcalde 'popular', José Luis Martínez-Almeida.

SEQUÍA

Otro de los "grandes desafíos" de Andalucía a los que se ha referido Juanma Moreno es la sequía y aquí ha vuelto a reclamar al Gobierno de España recursos suficientes para acometer las obras pendientes en Andalucía.

En palabras del presidente, la región "está en una situación crítica" por la falta de agua, con embalses por debajo del 20% de su capacidad y perdiendo "50 hectómetros cúbicos de agua a la semana porque se consumen y las altas temperaturas hacen que se evapore", ha explicado.

En este contexto, ha defendido que desde la Junta de Andalucía " se está trabajando con decisión, coraje y determinación para paliar la situación". Ha recordado que se han impulsado 564 obras hidráulicas, se han aprobado tres decretos de sequía y se presta auxilio a 215 municipios que tienen problemas de abastecimiento. Además, ha continuado, se están desarrollando 17 proyectos de infraestructuras hidráulicas con una inversión de 430 millones de euros, que van a beneficiar a más de tres millones y medio de andaluces.

Pero ha recordado que tres cuartas partes del territorio andaluz es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Gobierno, a quien le ha preguntado "qué va a pasar si desgraciadamente la sequía se alarga y llega al lustro en el quinto año consecutivo y no tenemos agua". Y para que esto no ocurra le ha exigido al presidente del Gobierno que "más allá de espolear a sus militantes y legitimar pactos o acuerdos que nadie quiere en el conjunto de España, que se remangue y que traiga los recursos suficientes para garantizar el agua para Andalucía, que es lo que necesitamos".