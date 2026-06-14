Moreno desea suerte al Málaga CF y al UD Almería antes de la gran final del playoff de ascenso a Primera División

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, el balón oficial de la Copa del Rey de Fútbol. A 16 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA/ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha deseado suerte este domingo a los equipos andaluces, el Málaga CF y la Unión Deportiva Almería, para la gran final del playoff donde ambos clubes se juegan el ascenso a Primera División -LaLiga EA Sports- .

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el presidente ha destacado que este partido será "una eliminatoría emocionantísima" y ha pedido que sea un encuentro lleno de "pasión y deportividad".

"Es una eliminatoría emocionantísima. Vivámosla con pasión y deportividad. Andalucía tendrá un equipo más en la máxima categoría del fútbol español", ha transmitido Moreno.

Cabe recordar que los ayuntamientos de Málaga y Almería han trasladado un mensaje de respeto, convivencia y deportividad a ambas aficiones para este partido. En un comunicado han señalado que "para nuestras ciudades es un motivo de orgullo que dos equipos andaluces sean protagonistas de una cita tan importante para el fútbol español".

"Málaga y Almería comparten mucho más que esta rivalidad deportiva puntual: nos une nuestra identidad mediterránea y andaluza, nuestros valores y una misma forma de entender el deporte como espacio de encuentro, convivencia y respeto", han incidido.

Por ello, se han mostrado convencidos de que "ambas aficiones volverán a demostrar que es posible vivir con pasión y entusiasmo el apoyo a los colores de cada equipo desde la deportividad, el compañerismo y el respeto mutuo, y que ofreceremos un ejemplo del mejor espíritu deportivo".

"Animamos a todos los aficionados y aficionadas a disfrutar de esta gran fiesta del fútbol con responsabilidad y civismo. De esta forma, contribuiremos entre todos a que esta eliminatoria sea recordada por el ambiente ejemplar dentro y fuera de los estadios". "Málaga y Almería, unidas por el deporte y por los valores que representa", han concluido.