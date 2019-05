Moreno destaca el desarrollo de Málaga conseguido por De la Torre y señala al PP en la Junta como "aliado" de la ciudad

Publicado 11/05/2019 15:14:51 CET

MÁLAGA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha destacado esta sábado en Málaga el "gran desarrollo" que ha experimentado la capital de la Costa del Sol gracias al alcalde y candidato de nuevo a la Alcaldía, Paco de la Torre, de quién ha destacado que "todo lo ha tenido que hacer sin el apoyo del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque Málaga ha sido completamente orillada por el socialismo en Andalucía".

Ahora, el "Gobierno del cambio" que acaba de cumplir 100 días "es un firme aliado de esta ciudad", por lo que, en un acto electoral junto a De la Torre y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo; ha insistido en la necesidad de "seguir apostando por Málaga".

Así, ha puesto como ejemplo las últimas decisiones tomadas, como el tercer carril de acceso al parque tecnológico o los turnos de trabajo de 24 horas para "resolver la cicatriz de la obra del Metro en el corazón de la ciudad". "Por primera vez hay un presidente de la Junta que sabe interpretar los sueños de los malagueños y sabe lo que necesita Málaga", ha resaltado.

Moreno ha recordado que a la hora de tomar decisiones políticas es necesario tener voluntad, y ha señalado cómo durante la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas los socialistas le decían que no era posible bajar impuestos. "Nos decían que no éramos capaces, y en 90 días hemos bajado tramos del IRPF, Transmisiones Patrimoniales y, fundamentalmente, desde hace 24 días ningún andaluz paga el impuesto de Sucesiones y Donaciones", ha remarcado.

En ese sentido, ha destacado que De la Torre es un político "muy tenaz" capaz de abordar grandes proyectos para la ciudad de Málaga, por lo que ha insistido en la necesidad de que siga al frente del Ayuntamiento de Málaga.

"Necesito un aliado en la ciudad de Málaga; necesito un alcalde que entienda por qué hacemos las cosas, por ello necesito que De la Torre siga cuatro años como alcalde de Málaga", ha apuntado.

Ha recordado también la importancia que tienen las elecciones municipales, dado que "es donde se decide quienes rigen la vida en nuestro entorno más cercano". "La vida se desarrolla en ciudad y pueblos, y la calidad de vida irá en función de las decisiones que tome el alcalde de cada municipio", ha asegurado.

Por último, ha insistido en que "no hay nada ganado" de cara a las próximas municipales. "Os pido un esfuerzo para que podamos convencer al máximo número de ciudadanos", ha finalizado.

DE LA TORRE RECUERDA LOS LOGROS CONSEGUIDOS DESDE 1995

Por su parte, De la Torre ha recordado que "ha habido un gran cambio desde 1995", un recorrido con "mil detalles que han llegado estos años" en los que el Ayuntamiento ha sido "pionero", pero ha señalado que "hay que continuar más lejos".

Ha señalado que "Málaga tiene un gran potencial y el PSOE en la Junta no quería reconocerlo, obstaculizando su crecimiento", ha criticado, recordando que "desde el Ayuntamiento hacíamos a pulmón el Festival de Cine, mientras el anterior Gobierno andaluz miraba hacia otro lado alegando que la Junta no podía estar para cualquier ocurrencia de un municipio cualquiera; despreciando este gran proyecto de la que hoy es una de las primeras capitales europeas en materia cultural", ha manifestado.

Al respecto ha subrayado que "eso se ha terminado y ahora tenemos un Gobierno andaluz con sentido común, liderado por un malagueño y que entiende la lealtad institucional para sumar fuerzas y llegar más lejos juntos", advirtiendo de que "trabajaremos de la mano para dinamizar la ciudad y eso repercutirá positivamente en el conjunto de Andalucía, con actuaciones para mejorar los accesos a Campanillas y el PTA, impulsando el tercer hospital y la atención sanitaria, además de estar reduciendo ya las listas de espera".

"Hemos dado un cambio esencial en el tema del agua, pero también hemos crecido en materia de turismo, siendo la ciudad que más ha avanzado, con 20.000 plazas hoteleras y la incorporación de las viviendas turísticas como complemento para garantizar la máxima calidad en la oferta pública y privada", ha afirmado.

En este sentido ha resaltado los avances conseguidos en distintos ámbitos, desde la gestión del agua, la movilidad o los parques de la ciudad, hasta el turismo, que ha crecido con hoteles y viviendas turísticas, opciones que "son complementarias", ha especificado.

Asimismo, ha resaltado los eventos conseguidos para la ciudad, como el foro Transfiere o Greencities, de los que ha resaltado que "si no hay innovación Europa se queda atrás", o el apoyo al emprendimiento de los jóvenes con las incubadoras y el Polo de Contenidos Digitales.

BENDODO DESTACA LA RELACIÓN DE MORENO Y DE LA TORRE

Por su parte, Bendodo ha asegurado que con Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y con Paco de la Torre revalidando en estas elecciones la Alcaldía de Málaga, "la gestión del PP va a firmar sus mejores años en la capital".

"Málaga ha mejorado mucho en los últimos años, De la Torre ha sabido convertir a esta ciudad en referente turístico, cultural, de emprendimiento y de innovación; pero siempre con la rémora de una Junta de Andalucía que miraba a Málaga de reojo. Pero eso ya se ha acabado", ha valorado el dirigente 'popular'.

De esta forma, el presidente de los populares malagueños se ha mostrado convencido de que con el PP al frente del Gobierno andaluz y del Ayuntamiento de Málaga "vamos a poder seguir mejorando Málaga. Démonos esa oportunidad para que esta ciudad siga brillando con luz propia", ha subrayado.

Bendodo, que el pasado viernes comenzó la campaña recorriéndose parte de la Axarquía, ha sostenido que percibe durante los últimos días "muy buenas sensaciones" y ve a los candidatos del PP a las alcaldías "muy arropados y queridos por sus vecinos". "Estas elecciones son las nuestras, las de la cercanía y las de la buena gestión. Sin experimentos; con caras conocidas y el aval de todo lo bueno que se ha hecho y lo que se va a seguir haciendo", ha apuntado.

En este sentido, ha relatado que en estos días de precampaña "hay muchas personas que se me han acercado a decirme que dudaron el 28 de abril o que optaron entonces por otra opción; pero que ahora lo tienen claro y que el 26 de mayo van a votar al PP". "Me dicen, oye, he visto para lo que ha servido mi voto; en estas voy con Paco de la Torre", ha reproducido.

"A todos ellos les digo, a los que dudaron u optaron por otros en las generales pero hoy están con nosotros: Paco de la Torre es el alcalde de todos", ha proclamado el presidente provincial.

Por último, en cuanto a la fragmentación del voto vivida en las últimas generales, Bendodo ha recordado que tanto en la provincia como en la capital, el centro derecha recibió más apoyos que la izquierda. "Con ese panorama, no se entendería que terminaran llegando a las alcaldías dirigentes socialistas o de Podemos sustentados por multipartitos", ha afirmado.

"Todo el que quiera que Paco de la Torre sea alcalde, que vote al PP; y todo el que quiera evitar la inestabilidad de gobiernos minoritarios sustentados por tres, cuatro y hasta cinco partidos; que vote al PP; el único que concurre a las urnas con el aval de la mejor gestión y los mejores candidatos", ha concluido.