Moreno dice que sería un "fraude" y una "trampa a la democracia" aprobar decretos de vivienda en Diputación Permanente

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que aprovechar la disolución de las Cortes para aprobar en la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos sobre vivienda que no salieron adelante la pasada semana sería "un fraude" y una "trampa a la democracia".

Así lo ha dicho Moreno en Málaga cuestionado en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur, sobre su parecer sobre que el Gobierno pueda aprovechar la disolución para sacar adelante esos decretos. "Sería rebajar la calidad democrática al mínimo", ha apuntado.

"Porque lo que no ha querido la mayoría de los parlamentarios elegido democrática y legítimamente por los españoles no lo puede elegir la Diputación Permanente haciendo una trampa, por así decirlo, a la democracia. Eso sería una trampa a la democracia, sería un fraude y de luego retrataría una vez más quién es Pedro Sánchez", ha expresado.

Moreno ha asegurado que la vivienda es un "problema global" que ha considerado que hay que abordar "desde la sensatez" a la hora de construir y con "seguridad" en el ámbito de los alquileres, al tiempo que se ha cuestionado con lo que postulaban los decretos "¿quién va a poner en esas condiciones su casa en alquiler?", considerando que con eso "le estamos cerrando de cuajo la puerta a la posibilidad de que decenas de miles de jóvenes puedan alquilar".

Para el presidente andaluz, han sido ocho años que "nos ha traído la mayor crisis en vivienda de la historia de España, ocho años haciendo las cosas mal, interviniendo el mercado, nos ha traído la mayor catástrofe de vivienda de la historia de España".

"Y solo hay un responsable, quien ha impulsado esas políticas, que no es otro que el que ha convocado elecciones el día de hoy echando la culpa a los demás", ha considerado.

Según ha asegurado, la Junta apuesta por la vivienda "desde otra visión, completamente distinta a cómo la está haciendo el Gobierno". "Nosotros no creemos en el intervencionismo, lo decimos claro, pero no creemos no por un dogmatismo ideológico, sino por la experiencia", ha dicho, por lo que se ha mostrado abierto a estudiar "todas las fórmulas" y sugerencias "especialmente de los que saben, de los que están en el primer nivel".

"Somos equilibradores, lo que hacemos es darle respuesta a todas las demandas distintas de necesidad de vivienda que hay y hacerlo con los instrumentos que tenemos", ha señalado, al tiempo que ha expresado que la experiencia en Europa y aquí en España, por ejemplo en Barcelona, es que donde se han topado los precios y donde se han limitado el mercado se ha producido una reducción.

"Ahí tenemos una conclusión en una gran ciudad, que es un modelo a seguir, de que la intervención, y sobre todo cuando esa intervención viene precedida por prejuicio ideológico, no es nada buena", ha asegurado el presidente andaluz.

Así, ha considerado que España necesita "más vivienda" para dar una respuesta habitacional a toda la población nueva y se ha referido al aumento de los costes de la construcción que ha ido "encareciendo" el precio final y a la disposición de suelos "lastrada por ordenamientos normativos que son lentos por exceso de burocracia y también de presión fiscal"

"Nosotros lo que creemos es que hay que hacer más vivienda, hay que hacer mucha más vivienda", ha aseverado Moreno, quien ha indicado que se trata de "ordenar las posibilidades para que se pueda construir en términos razonables" y huyendo de suelos vacíos y planeamientos "paralizados durante años".

Al respecto, ha defendido que Andalucía tiene ahora "una ley de vivienda pionera que simplifica trámite y que facilita el suelo y que lucha contra la ocupación"; el marco regulador "más flexible que hay en España", ha dicho, además de destacar que han puesto a disposición "la mayor bolsa de suelo".

"Hoy podemos decir que Andalucía es la comunidad que más vivienda construye de España", ha asegurado el presidente andaluz, quien ha incidido en que no es suficiente y en que la Junta está facilitando que "los ayuntamientos puedan desarrollar y poder hacer muchas más cosas" e "intentando hacer todo lo posible para que se construya más".

Según los datos aportados, Andalucía lidera la construcción de vivienda en España, con más de 170.000 nuevas en siete años, y está entre las tres primeras comunidades en calificación de vivienda, con lo que "hemos mejorado en construcción de vivienda para que la oferta y la demanda se vayan equilibrando". En vivienda protegida, ha destacado las 18.300 en la comunidad "frente a las 4.000 impulsadas los ocho años anteriores".

"Vamos a seguir trabajando precisamente para que el problema de la vivienda se arregle, pero eso sí, hacerlo desde la sensatez en concurso y en diálogo con quienes son los actores principales del ámbito de la vivienda para que haya más suelo disponible, para que haya más desarrollo urbanístico, para que haya más construcción de vivienda y, por tanto, la diferencia entre oferta y demanda baje", ha expresado Moreno.

También ha considerado que el alquiler necesita "seguridad" y ha incidido en que en España "el 90% de los propietarios son familias" con una media de edad de un propietario que pone a alquilar una segunda vivienda en torno a los 59 o 60 años. "Son personas que a lo largo de su vida se han comprado una segunda vivienda y la ponen en alquiler", ha reiterado, incidiendo en que en Andalucía "estamos en un 93 casi 94% a nivel familiar".

Cuestionado por si hace autocrítica con la labor de la Junta en materia de vivienda, ha dicho que "siempre hay que hacer" y ha asegurado que "lo primero que hay que hacer es no mentir, porque si mentimos lo único que hacemos es crear frustración y melancolía y provocar radicalismo".

Según Moreno, la vivienda "no se hace de la noche a la mañana", sino que "lo que sembramos lo recogemos cinco, seis, siete, ocho o diez años después". "Por tanto, lo que sí hace falta es sembrar", ha dicho.

Respecto a la promoción directa, ha señalado que el Gobierno andaluz "no promueve porque, primero, no es la razón de la Junta de Andalucía y porque los datos lo avalan" y ha considerado que es "menos operativo" y con procesos "mucho más lentos" que con la colaboración.

Respecto a la agilización de los trámites medioambientales, ha considerado que si entra un nuevo Gobierno "debería hacer una modificación en la legislación básica del Estado que nos permita a las comunidades autónomas ser más flexibles en algunos aspectos" porque "retrasa muchísimo".

También ha incidido en que recientemente se ha puesto en marcha un refuerzo de personal especialmente en materia de medio ambiente y sostenibilidad, "exclusivamente para dinamizar" y se ha referido a la puesta en marcha en esta legislatura, que ya ha empezado en prueba piloto, procedimientos a través de inteligencia artificial "que van a dinamizar prácticamente un 100%".