Moreno identifica como "agresión al sistema público" la violencia verbal y física contra el personal sanitario

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este martes en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella (Málaga). - María José López - Europa Press

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este martes una reflexión sobre el significado de las agresiones verbales y físicas al personal sanitario para situarlas como "una agresión a nuestro sistema público, a todos nosotros".

En el contexto de su intervención en el acto de inauguración de la ampliación del Hospital Universitario de la Costa del Sol de Marbella (Málaga), Moreno ha elevado la consideración de una agresión a un profesional sanitario para situarlo como afrenta al conjunto de prestadores de un servicio público y ahí ha incluido desde "una mala palabra" o a la propia agresión física.

El presidente andaluz se ha detenido, dentro de su relato de la renovación de unas instalaciones cuya superficie ha crecido en 40.000 metros cuadrados para alcanzar un total de 90.000, en el trabajo de los profesionales por cuanto ha expresado "agradecimiento" hacia quienes "hacen posible el sistema".

"Hago un ruego para que los vecinos y las vecinas entiendan, comprendan, empaticen con nuestros profesionales sanitarios", ha demandado en este sentido el presidente andaluz, quien ha advertido de que esas malas formas en el trato con los empleados sanitarios "está fuera de nuestro marco de convivencia".

Moreno ha reclamado "educación, corrección, prudencia y respeto" por los profesionales, aunque de igual forma ha señalado que "los usuarios mayoritariamente los respetan", pero ha rechazado episodios violentos en el ámbito laboral sanitario por considerar "que no responden al sentir general de una tierra serena como la nuestra".

El presidente de la Junta ha hablado de "orgullo" hacia el propio servicio sanitario público al tiempo que ha calificado de "pilar fundamental" a los profesionales que lo garantizan, antes de blandir el argumento de que "ese respeto se lo han ganado a pulso" y de reseñar su condición de "trabajo impagable" que ejecutan con "una enorme vocación".