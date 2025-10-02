Moreno pide "no tirar por el suelo" el sistema sanitario público: "Puede tener carencias y errores pero funciona"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración del centro de salud de Carihuela en Torremolinos. - JUNTA DE ANDALUCÍA/X

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a los ciudadanos "que no tiren por el suelo nuestro sistema público de salud". "Puede tener carencias, puede tener margen de mejoras, puede tener errores, como todo en la vida; pero es un sistema muy garantista que funciona y funciona mejor y salva vidas diariamente, decenas de miles de vidas de los andaluces, con trasplante, con emergencia, con políticas preventivas", ha dicho.

En su intervención tras inaugurar la ampliación del centro de salud de La Carihuela en Torremolinos (Málaga), Moreno ha señalado que es "todo un sistema que está al servicio del andaluz, en todo, desde que nace hasta que muere y para todo". "Y por eso es muy meritorio el esfuerzo que hacemos todos para que esto siga funcionando", ha manifestado.

Según ha indicado, el Gobierno andaluz está "poniendo recursos y estamos aumentando el gasto medio por habitante, pasando de estar los últimos en el año 2018 por gasto sanitario, y somos casi nueve millones de habitantes, a estar por encima de la media con casi 1.800 euros por habitante".

"Es verdad que nos hemos puesto en gasto por habitante por encima de Madrid, Murcia, de la Comunidad Valenciana, etcétera; es verdad que hacemos un enorme esfuerzo, pero no siempre conseguimos los objetivos", ha admitido el presidente de la Junta, quien ha dicho ser "muy autocrítico conmigo mismo y muy exigente también".

No obstante, ha incidido en que la Junta pone "todos los recursos" en materia sanitaria; es más, ha añadido, "los detraemos de otras consejerías para volcarlos en sanidad, porque creo que la sanidad es lo más importante de todas las áreas que ejecutamos porque es la salud".

Así, ha asegurado que van a llegar "a cifras nunca alcanzadas en el sistema público de salud para el próximo presupuesto del año 2026", con lo que, ha señalado, "queremos intentar dar respuesta a alguno de los problemas que se nos está generando como consecuencia de un cambio demográfico y de una falta de planificación en cuanto a profesionales sanitarios a lo largo de los últimos diez años".

En este punto, ha asegurado que la población andaluza "envejece, éramos una sociedad joven en Andalucía, éramos los más jóvenes de España y eso ha cambiado", de forma que, ha detallado, "en los últimos diez años se han incorporado 500.000 personas con más de 60 años y en los próximos cinco años van a llegar los del 'boom' de los que nacieron en el año 65 a estar en unas edades donde empezamos a tener ciertos achaques".

Por esto, "vamos a tener que multiplicar nuestras capacidades sanitarias", ha dicho Moreno, quien ha recordado el plan de mejora de infraestructuras sanitarias "muy ambicioso", ya que hasta febrero supondrá terminar obras hasta en 22 centros de salud y hospitales en las ocho provincias; y ha destacado que se ha multiplicado por cuatro el Plan Renove Sanitario de estas obras, "pasando de los 661 millones a 2.900 millones entre 2019 y 2025".

Asimismo, ha agradecido "muchísimo el meritorio esfuerzo de nuestros profesionales sanitarios y directivos", que hacen, ha aseverado el presidente andaluz, "que nuestro sistema sea un buen sistema".

Al respecto, ha dicho que "ser directivo hoy en día, no solamente profesional sanitario, sino echarse la espalda a la gestión de cualquier instalación sanitaria o cualquier distrito sanitario, cualquier hospital, es sumamente complejo, requiere de mucha vocación porque siempre va a haber más necesidades que recursos, y también sacrificio y compromiso".