Moreno urge al Gobierno a sentarse con "todos" los transportistas: "Que no se levanten hasta que se llegue a un acuerdo"

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido este lunes al Gobierno central a sentarse con "todos" los actores implicados en el paro en el sector de transportes, que suma una semana, y llegar a un acuerdo ya. "Que no se levanten hasta que se llegue a un acuerdo", ha enfatizado

"No podemos seguir así, no podemos seguir con problemas de suministro como está habiendo en los supermercados. Estamos teniendo problemas en la construcción porque no les llegan materiales. Estamos asfixiando a la economía y eso va a suponer pérdida de puestos de trabajo, de empleo, de riqueza y de bienestar", ha manifestado en Málaga, donde ha asistido a la inauguración del nuevo laboratorio del Hospital Materno Infantil.

A juicio del presidente andaluz, el acuerdo ha de cerrarse ya: "Los acuerdos se cierran con diálogo, inteligencia y hablando con todos. No se ha hablado con una plataforma que reivindica estar en esa mesa y yo no veo mal que esté. Tienen que estar todos en esa mesa y cerrarse lo antes posible".

Por tanto, Juanma Moreno ha reclamado a la ministra de Transportes, Movilidad y agenda Urbana, Raquel Sánchez, "un diálogo con todos". "Pero que se sienten hoy y no se levanten hasta que llegue a un acuerdo porque si no se llega a un acuerdo vamos a terminar destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo y cuesta mucho poner la economía en marcha para otra vez paralizarla", ha aseverado.

Ha recordado también que tras dos años "de penurias" con la pandemia de la COVID-19 no se puede "volver otra vez a estrangular a nuestro sistema productivo". "El Gobierno tiene capacidades para hacerlo, se lo propuse personalmente al presidente --Pedro Sánchez-- en la Conferencia de Presidentes y espero que responda y responda ya", ha concluido Moreno.