Movimiento Sumar subraya el "fracaso" de la Comic-Con de Málaga por su "caótica organización"

Ambiente en la última jornada de la San Diego Comic-Con en Málaga, a 28 de septiembre de 2025 . (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha criticado este martes el "fracaso" de la Comic-Con celebrada en Málaga "debido a una caótica organización", y ha sostenido que "pone en evidencia la falta de atino de la Junta de Andalucía, que no termina de encontrar la manera de resaltar la riqueza creadora de nuestra tierra más allá de subvencionar grandes eventos mediáticos que son copia de otros, reduciéndose la presencia andaluza al mero postureo".

En una nota, desde Movimiento Sumar han señalado que el evento desarrollado la semana pasada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y para el que la Junta de Andalucía "ha dedicado un monto de 3,2 millones de euros", ha resultado ser "una mala copia del original" que se celebra en San Diego (California).

"La falta de previsión y defectos en la organización han ocasionado momentos de caos y descontento en un gran número de visitantes, que han visto cómo debían esperar horas en las colas de entrada al recinto y también para acceder a la sala de exposiciones, las charlas en el auditorio o los talleres preparados para la ocasión", según han relatado desde Movimiento Sumar Andalucía.

El coordinador de dicha formación, Raúl García Cobos, ha considerado que "las aglomeraciones en los accesos, los retrasos en eventos y el encarecimiento del consumo del entorno responden a un modelo de promoción cultural desfasado y trasnochado".

Ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "apostó por el 'selfie' en su tierra, olvidando que no hay que importar cultura cuando ya se tiene patrimonio y creatividad suficientes como para darlas a conocer".

García Cobos ha aseverado que "Andalucía puede y debe ofrecer eventos culturales que estén a la altura de la capacidad creativa y organizadora de nuestra tierra", y ha lamentado que, "en apenas cuatro días, se haya esfumado la inversión pública conjunta de 4,5 millones de euros entre Junta y Ayuntamiento, cuando hay familias que no podrán contar con transporte público para llevar a sus hijos al colegio o las listas de espera en Andalucía rozan lo indecible".