Movistar desplegará tecnología de altas prestaciones como patrocinador oficial de San Diego Cómic-Con Málaga

Imagen de archivo de la presentación oficial de la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movistar volverá a ser patrocinado oficial de San Diego Cómic-Con (SDCC) Málaga y aportará la infraestructura de conectividad necesaria para asegurar el desarrollo de este evento internacional de entretenimiento, cultura pop y tecnología, que celebrará su segunda edición de este jueves a este domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Movistar ha informado en un comunicado de que facilitará la conectividad fija a todos los expositores y producciones audiovisuales, así como la conectividad móvil de los más de 100.000 asistentes procedentes de más de 20 países, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia posible y reforzar el papel de Málaga como sede de uno de los mayores encuentros internacionales dedicados al entretenimiento, la cultura pop y la tecnología.

Además, la compañía pondrá a disposición de los asistentes 97 puntos de recarga para dispositivos móviles distribuidos por el recinto, contribuyendo a que puedan disfrutar de una experiencia plenamente conectada durante los cuatro días del evento.

Para ello, la operadora ha desplegado dos enlaces de fibra óptica de diez gigabits por segundo que proporcionarán la capacidad necesaria para soportar toda la producción de contenidos, retransmisiones y servicios digitales del evento.

Asimismo, la compañía reforzará la cobertura móvil del recinto mediante una unidad móvil con tecnología 5G de altas prestaciones para garantizar que los asistentes puedan compartir contenidos, acceder a los servicios digitales y disfrutar de una experiencia de conectividad óptima durante toda la celebración.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de optimización y ajuste de parametrización sobre la red móvil existente con el fin de maximizar el rendimiento y asegurar los niveles de calidad de servicio requeridos en escenarios de elevada concentración de usuarios.

El director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, ha destacado que "colaborar con Comic-Con Málaga refuerza el compromiso de Telefónica y Movistar con el desarrollo digital de Andalucía y con grandes eventos que impulsan la innovación y la cultura".

"Esta colaboración refleja nuestro compromiso de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, con la red más avanzada y los mejores servicios y contenidos para conectar a las personas a través de experiencias únicas e innovadoras", ha apuntado.

San Diego Comic-Con Málaga ampliará significativamente su espacio para esta edición con una distribución orientada a facilitar la circulación de visitantes y la creación de nuevas zonas de descanso. El evento ocupará la totalidad del interior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y sumará nuevos espacios experienciales diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva a los asistentes.