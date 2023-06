MOW Forum Andalucía elige Málaga para celebrar su segunda edición los días 23 y 24 de mayo de 2024

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores de MOW Forum Andalucía, New Mobility Order in the World, han anunciado este martes que la segunda edición de este evento con recorrido internacional tendrá lugar en la ciudad de Málaga los días 23 y 24 de mayo de 2024.

Así lo han señalado los organizadores en un comunicado, quienes han recogido un decálogo de declaraciones sobre la primera edición realizada en Sevilla para "certificar la confianza del Comité Organizador de MOW Forum Andalucía y de la Junta de Andalucía en la trascendencia de este foro de debate".

Entre las personalidades destacadas que han alabado el primer MOW FORUM realizado en Sevilla se encuentra el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y Comisario Europeo de Comercio, Valdis Dombroskis, quien ha considerado que "el MOW como centro de debate puede tener una influencia positiva en el desarrollo de la automoción".

"El sector automotriz atraviesa grandes cambios a gran velocidad, y estos cambios aportarán oportunidades, no exentos de retos. La industria del automóvil da trabajo a 12,8 millones de personas en la Unión Europea. La Comisión Europa está dispuesta a ayudarles", ha manifestado.

Por su parte, la directora de Política Energética de la Comisión Europea, Cristina Lobillo, ha señalado que "la eficiencia energética es una de las políticas más importantes en la Unión Europea".

"No significa consumir menos, sino de manera más eficiente. La Unión Europea entiende que es imprescindible el desarrollo de las nuevas tecnologías. Para la Unión Europea, el hidrógeno renovable, que todavía no es competitivo, sí es una prioridad de cara al futuro", ha abundado.

Por otro lado, el director de Movilidad y New Commerce de Cepsa, Pierre-Yves Sachet, ha destacado que "Andalucía es el mejor lugar del mundo para producir hidrógeno útil para la movilidad". "Las antiguas gasolineras (actuales) se convertirán en plataformas multi distribuidoras de energías diversas", ha señalado.

Además de estos, el decálogo de declaraciones destacando la importancia de MOW Forum lo completan el miembro del Parlamento Europeo y de la Comisión de Transportes y Turismo, Pablo Arias, el COO Mundial Hyundai Motor y miembro del Board del Grupo, José Muñoz, el vicepresidente de I+D de Toyota Europa, Gerald Killmann, el expresidente Renault Sport Tecnology, Patrice Ratti, el secretario General de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), José María Riaño, el consejero delegado y organizador del Campeonato del Mundo de MGP y CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpelta, y el expresidente de México y Presidente de la Comisión FIA de Sostenibilidad, Felipe Calderón.

LA PRIMERA EDICIÓN DE MOW FORUM

Los días 24 y 25 de noviembre de 2022 tuvo lugar en la ciudad de Sevilla la primera edición de este evento, cuando el Comité Organizador propuso a la Junta que la capital hispalense fuera la sede que acogiera este espacio de reflexión permanente, concebido a modo de foro de debate y punto de encuentro internacional en el que reunir a voces acreditadas para anticipar el futuro inmediato del sector de la movilidad y de la industria de automoción europea en los próximos 25 años.

"El Comité Organizador fue consciente desde el primer instante que las conclusiones de la primera edición de MOW Forum Andalucía 2022 en la ciudad de Sevilla serían clarificadoras y disruptivas", han señalado los organizadores, quienes han celebrado que la primera edición reunió en Sevilla a "un destacado elenco de autoridades, líderes y directivos de las instituciones, empresas y entidades de mayor protagonismo en la definición del futuro de la movilidad y la transición a un nuevo orden mundial, poniendo al usuario en el centro del debate".

Durante dos días y a lo largo de más de 16 horas, "surgieron conceptos que, tan solo siete meses después, anticiparon los hechos asumidos hoy por la Unión Europea en el ámbito de la movilidad y el transporte, sustituyendo criterios anteriores", han concluido.