El MPM celebra el 24 de octubre una nueva edición de 'Museo en Movimiento' para descubrir la escultura de Picasso

El MPM celebra una nueva edición de 'Museo en Movimiento' para acercar el arte a todas las edades. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) continúa con su programa educativo para familias Museo en movimiento, que propone experiencias creativas en torno al arte.

La próxima cita tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a las 11,30 horas, con el taller '¡Celebrando a Picasso!', que propone a toda la familia a adentrarse en el universo escultórico del artista malagueño tomando como punto de partida la exposición 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra'.

Durante el taller, los participantes utilizarán madera, cartón, telas, papeles de distintas texturas y otros elementos para crear sus propias esculturas, combinando materiales y formas de manera libre.

Según ha detallado el MPM en una nota, una de las características de la escultura de Picasso fue su capacidad para reinventar materiales descartados y otorgarles una nueva vida artística.

Picasso transformaba y ensamblaba materiales cotidianos para crear sus esculturas y, posteriormente, desarrollar sus propias creaciones. Fragmentos de madera, metal, yeso y objetos cotidianos podían convertirse, en sus manos, en parte de nuevas formas y significados.

A partir de esta manera de entender la creación, las familias descubrirán cómo el artista transformaba y ensamblaba materiales diversos para construir sus esculturas.

La actividad está dirigida a niñas y niños de entre cuatro y 12 años, acompañados por adultos, y tendrá un aforo máximo de 25 participantes. Con un precio de 5 euros por persona, esta actividad incluye la entrada, una visita al museo y los materiales necesarios para realizar el taller.

Las plazas son limitadas y la inscripción ya está disponible en la web del museo www.museopicassomalaga.org, así como presencialmente en las taquillas.