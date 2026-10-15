Mucac-La Coracha acoge 'La Fiesta, Verdiales de Málaga', una mirada a la historia y vigencia de esta tradición malagueña

MUCAC La Coracha presenta ‘La Fiesta, Verdiales de Málaga’, una mirada a la historia, evolución y vigencia de esta tradición malagueña - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mucac La Coracha ha presentado este jueves la exposición 'La Fiesta, Verdiales de Málaga', que muestra el devenir de esta manifestación cultural de un modo cronológico y pedagógico a través de documentos y obras de distintas peñas, colecciones y artistas.

La muestra está comisariada por la historiadora del arte y experta en flamenco Lourdes Gálvez del Postigo y se podrá contemplar hasta el 14 de marzo de 2027. A través de cuatro secciones, 'La Fiesta, Verdiales de Málaga' recorre el origen y sentido de este folclore autóctono de la provincia malagueña, su puesta en valor e institucionalización a partir de los años 60 del siglo pasado, la época de esplendor que ha vivido en los últimos 40 años, así como su importancia y vitalidad en la actualidad.

En la presentación de la exposición han participado Mariana Pineda, concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico; Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales; y la comisaria de la muestra, Lourdes Gálvez del Postigo.

LA FIESTA

La Fiesta de Verdiales constituye una de las expresiones culturales más singulares de la provincia de Málaga. Su origen se asocia a los antiguos ritos de culto al sol, vinculados a las celebraciones de los solsticios de verano e invierno.

La panda es el elemento central de esta manifestación musical y reúne instrumentos de cuerda y percusión además de varios vocalistas, todos ellos supeditados al compás para el baile.

Además, existen otros componentes como 'el alcalde', que dirige la panda; 'el abanderado', que porta y baila la bandera que representa a la panda; y 'el caracola', que hace sonar una caracola marina para avisar de su llegada. La indumentaria, con sombreros adornados con flores, espejos, cintas y otros elementos, refuerza también la singularidad del grupo.

La exposición aborda el proceso de puesta en valor de esta manifestación cultural, desde la fundación de la Peña Juan Breva en 1958 hasta la institucionalización de la Fiesta Mayor del 28 de diciembre en 1961, con el entonces alcalde de Málaga, Francisco García Grana.

Así, a partir de entonces, algunos artistas volvieron su mirada hacia esta tradición, como los fotógrafos Pérez Berrocal, Meyerowitz o Jorge Dragón, y, especialmente, el pintor Eugenio Chicano, que siempre se sintió parte de ella. La muestra supone, además, una oportunidad para contemplar la historia de la pintura malagueña del último medio siglo, con nombres esenciales como Ruano, Peinado y Brinkmann.

Hoy la Fiesta goza de buena salud y su idiosincrasia es fuente de inspiración para otras muchas disciplinas y, particularmente, para artistas actuales con lenguajes contemporáneos que se han acercado a ella y la han llevado a su terreno en interpretaciones que demuestran que es una música viva y llena de posibilidades.

La exposición reúne propuestas como la de Timsam Harding, que estudia el sonido desde el punto de vista de la percepción a través de sensaciones como la vibración; o la de la violinista Luz Prado con 'Violineros', una investigación abierta sobre las diferentes formas de abordar el violín en la provincia de Málaga tomando como punto de partida la Fiesta.

A estas piezas se le suma una performance musical en sala. La mirada cinematográfica está representada por David Muñoz, guionista, director y productor de películas documentales y de ficción, con su cortometraje 'El mundanal ruido', que sigue a José Luque, personaje bien conocido en la Fiesta, en su recorrido por los paisajes del Parque Natural Montes de Málaga al encuentro de esta música ancestral.

CONFERENCIAS

Por otro lado, en el contexto de la exposición 'La Fiesta, Verdiales de Málaga', Mucac La Coracha celebrará de octubre a enero un ciclo de conferencias dedicado a esta tradición malagueña.

El programa comenzará el 29 de octubre con Victoria Castillo, que abordará 'La mujer en la Fiesta de Verdiales', y continuará el 5 de noviembre con Salvador Pendón y 'El cancionero de Lafuente Alcántara en la Fiesta de Verdiales'; el 25 de noviembre, Daniel Villalta hablará sobre 'Los rituales en la Fiesta de Verdiales'.

Ya en enero, el día 14 intervendrá Jorge Dragón, con el título de su conferencia aún por concretar; el 21, Ramón Soler analizará la relación entre la Fiesta de Verdiales y el flamenco, y el 28, Antonio Mandly cerrará el ciclo con 'La Fiesta de Verdiales en el último teatro de Federico García Lorca'.