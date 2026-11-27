El MUCAC La Coracha acoge ‘Vibrar el espacio’, - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mucac La Coracha acoge desde este viernes 'Vibrar el espacio', una exposición colectiva que reúne los trabajos de Mar Hernández, Marta Iranzo, Usama Mossa y Jesús Murán, desarrollados en el marco de las Ayudas de Artistas Residentes de Posgrado (ARP) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.

La muestra, comisariada por Javier Artero, coordinador del programa, podrá visitarse hasta el 14 de febrero de 2027, según han informado el director de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente, junto al decano de la Facultad de Bellas Artes, Jesús Marín; y el comisario y coordinador del programa Ayudas a Artistas Residentes de Posgrado (ARP), durante la presentación la muestra.

La exposición presenta el resultado de cuatro procesos de creación que abordan cuestiones como la memoria y sus fisuras, la inestabilidad contemporánea, la construcción simbólica de los relatos y la posibilidad de imaginar otros modos de habitar el presente. A través de medios como la escultura, la instalación, el dibujo y el video, cada artista aborda estas inquietudes desde un lenguaje propio.

El título, 'Vibrar el espacio', alude a la experiencia de habitar los estudios en los que los artistas han trabajado durante la residencia. La convivencia con estos lugares ha favorecido una atención a sus transformaciones, a las variaciones de la luz, las reverberaciones del sonido y las vibraciones que los atraviesan. Desde esta perspectiva, el espacio interviene en los procesos de creación y deja su huella en las obras.

Por otro lado, han recordado que el programa ARP ha desarrollado su duodécima edición durante el curso 2025/26. Esta beca de residencia y producción ofrece a personas recién egresadas de grado o máster de la Facultad de Bellas Artes un espacio de trabajo durante un año, acceso a las instalaciones, talleres y medios del centro y una dotación económica para producir obra. La colaboración entre la UMA y el Ayuntamiento de Málaga permite presentar públicamente sus resultados y dar visibilidad a las investigaciones artísticas realizadas en el ámbito del posgrado.