Muere un hombre de 79 años en un accidente entre una moto y un coche en Rincón de la Victoria (Málaga)

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años de edad ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este jueves en Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 16.00 horas, al chocar una moto y un coche en la avenida del Mediterráneo, según han comunicado al Teléfono de Emergencias 112 los testigos que presenciaron el suceso.

En este momento, el 112 movilizó tanto a la Policía Local del municipio como a los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en el lugar, los operativos no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón de 79 años, sin que diera lugar a traslado a centro hospitalario.