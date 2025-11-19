Muere un hombre tras quedar atrapado bajo un tractor en Coín (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

COÍN (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 74 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente con un tractor en la localidad malagueña de Coín, según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Minutos antes de las 16,00 horas, el 112 ha recibido una llamada de auxilio que alertaba de un varón atrapado tras el vuelco de un tractor en una finca. Tras ello, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, al Consorcio Provincial de Bomberos y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de la víctima al mismo tiempo que han informado de la activación del protocolo judicial.

Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.